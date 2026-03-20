ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ: ಕತಾರ್ ರಾಸ್ ಲಫಾನ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ, ಭಾರತದ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಗೂ ಅಪಾಯ
ಈ ದಾಳಿಯು ಕತಾರ್ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಐದು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕತಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : March 20, 2026 at 12:57 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕತಾರ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ರಾಸ್ ಲಫಾನ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ದ್ರವೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ (ಎಲ್ಎನ್ಜಿ) ರಫ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 17 ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕತಾರ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಿದೆ. ಇದು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ರಾಸ್ ಲಫಾನ್ ಕೈಗಾರಿಕ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯ ಹಾನಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕತಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಇಂಧನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಾದ್ ಶೆರಿದಾ ಅಲ್-ಕಾಬಿ, ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯು ಕತಾರ್ನ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ರಫ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಶೇ 17 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 20 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Providing an update on the damage from the missile attacks on Ras Laffan Industrial City— QatarEnergy (@qatarenergy) March 19, 2026
H.E. Minister Saad Sherida Al-Kaabi: The missile attacks reduced Qatar’s LNG export capacity by 17% and caused an estimated loss of $20 billion in annual revenue
- Extensive damage to our…
ಕತಾರ್ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಐದು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಚೀನಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಇಟಲಿ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಕೆಲವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೇಲೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಘೋಷಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ರಾಸ್ ಲಫಾನ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕತಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಎದುರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 20 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡಲು ಐದು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಾಳಿಯು ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪೂರೈಕೆ ಮೇಲೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟುಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಕತಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅವಿವೇಕದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಕತಾರ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲ, ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನ್ಯಾಯಯುತ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಇಂಧನ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 12.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕತಾರ್ನ ರಫ್ತಿನ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 17 ರಷ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಾಳಿಯು ಶೆಲ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ಹಂಚಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವಾದ ಪರ್ಲ್ ಜಿಟಿಎಲ್ (ಗ್ಯಾಸ್-ಟು-ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್) ಸೌಲಭ್ಯದ ಸಹ ದಾಳಿಗಳು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ಲೀನರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇನ್ ಇಂಧನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಂಜಿನ್ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೂಬ್ರಿಕಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲು ಮೂಲ ತೈಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
