ಸಂಬಂಧವೇ ಇರದ ಇರಾನ್​ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಐವರು ಭಾರತೀಯರ ಸಾವು, ಓರ್ವ ನಾಪತ್ತೆ- ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಐವರು ಭಾರತೀಯರ ನೆತ್ತರು ಹರಿದಿದೆ. ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿಕರೂ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

IRAN ISRAEL US WAR
ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ನಾಶ (IANS)
By ANI

Published : March 14, 2026 at 6:24 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಇಸ್ರೇಲ್​ ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಐವರು ಬಲಿಯಾಗಿ, ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ, ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇರದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ರಕ್ತ ಹರಿದಿರುವುದು ಖೇದದ ಸಂಗತಿ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶನಿವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಗಲ್ಫ್​ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಸೀಮ್​ ಮಹಾಜನ್​, "ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈವರೆಗಿನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಐವರು ಭಾರತೀಯರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದಿನದ 24ಗಂಟೆಯೂ ತುರ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶೀಘ್ರ ಮೃತದೇಹ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರವಾನೆ: "ಓಮನ್, ಇರಾಕ್, ಯುಎಇಗಳಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಣೆಯಾದ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾವಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಂದರು ಮತ್ತು ಹಡಗು ಸಚಿವಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ನಿಕಟ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಬಹ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ನೇರ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯರ ವೀಸಾ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಗಲ್ಫ್) ಹೇಳಿದರು.

"ಒಮಾನ್‌ನ ಸೊಹಾರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರು ಮೃತಪಟ್ಟು, 10 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸುದೈವಶಾತ್​ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದ್ದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಭಾರತದತ್ತ ಬರುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ಹಡಗುಗಳು: ಹಡಗು ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ಭಾರತದ ಧ್ವಜಧಾರಿ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಇಂಧನವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಶಿವಾಲಿಕ್ ಮತ್ತು ನಂದಾ ದೇವಿ ಹೆಸರಿನ ನೌಕೆಗಳು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 92,700 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಇದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಯುಎಸ್-ಇಸ್ರೇಲ್​ ಪಡೆಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾರ ಹಾಕಿದವು. ಇದರ ನಂತರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್​ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಹಲವಾರು ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಇಸ್ರೇಲಿ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಡಗು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಂದ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಆಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

