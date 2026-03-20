ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ: ಈ 9 ವಾಯು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಡಿ, ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಸಿಎ ಸೂಚನೆ

ಒಮನ್​ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಜಿಸಿಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಸಿಎ ಸೂಚನೆ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 20, 2026 at 11:01 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಈ 9 ವಾಯು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಜಿಸಿಎ) ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಬಹ್ರೇನ್​, ಇರಾನ್​, ಇರಾಕ್​, ಇಸ್ರೇಲ್​, ಜೋರ್ಡಾನ್​, ಕುವೈತ್​, ಲೆಬನಾನ್, ಕತಾರ್​ ಮತ್ತು ಯುನೈಡೆಟ್​ ಅರಬ್​ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ವಾಯು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಂಚರಿಸಿದಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಮನ್​ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಒಮನ್​ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಫ್​ 320 ಅಥವಾ 32,000 ಅಡಿಗಳ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸದಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾರಾಟದ ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಡಿಜಿಸಿಎ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಆಪರೇಟರ್‌ನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಪಾಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಪಾಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂಭವನೀಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ಬಲವಾದ ತಕ್ಷಣದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸೂಚನೆಗಳು ಮಾರ್ಚ್​ 28ರವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. ನಿರ್ವಾಹಕರು ತಮ್ಮ ವಿಮಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ನೊಟಮ್​, ವಾಯುಪ್ರದೇಶದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಇರಾನ್​ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್​ ನಡುವಿನ ಯುದ್ದವು ಮೂರನೇ ವಾರವೂ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಯುದ್ದದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲೂ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ವಿಮಾನಯಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಗಲ್ಫ್​ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇರಾನ್​ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ದುಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಇಂದು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಬಂದ್​ ಮಾಡಲಾಗಿತು. ಈ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಈ ವಿಮಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡಿಜಿಸಿಎ ಈ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

