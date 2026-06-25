ಉತ್ತಮ ವೇತನದ ಕೆಲಸ ಅರಸಿ ಮಲೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದ ಯುವಕರು ಜೈಲುಪಾಲು
ಉತ್ತಮ ವೇತನದ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಕಂಗಾಲಾಗಿದೆ.
Published : June 25, 2026 at 1:14 PM IST
ಮೆಟಪಲ್ಲಿ(ತೆಲಂಗಾಣ): ಉತ್ತಮ ವೇತನದ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿಕೊಂಡು ಮಲೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದ ಯುವಕರಿಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಅವರ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲಂಗಾಣದ ಜಗ್ತಿಯಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೆಟ್ಪಲ್ಲಿ ಮಂಡಲದ ಚೆರ್ಲಕೊಂಡಾಪುರದ ವಡ್ಡೇರಾ ಕಾಲೊನಿಯ ದ್ಯಾವಲ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲಪು ನಿತಿನ್ ಎಂಬವರನ್ನು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಣೇಶ್ ಮತ್ತು ನಿತಿನ್ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತಾಳೆ ತೋಟದ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಉತ್ತಮ ವೇತನದ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಈ ಕಂಪನಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಬಳ ಸಿಗದೆ ನಿರಾಶರಾಗಿದ್ದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು ಮತ್ತು ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ಯುವಕರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಮೇ 7ರಂದು ಇವರ ಕುರಿತು ಕೊನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಚಾರ ಲಭ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಕುಟುಂಬ ಮೆಟ್ಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸಕ ಡಾ.ಕಲ್ವಕುಂಟ್ಲ ಸಂಜಯ್ ಅವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಇದೇ ತಿಂಗಳು 19ರಂದು, ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ಕುಟುಂಬ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರರನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆತರಲು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
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