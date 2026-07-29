ಅಮಿತ್ ಶಾ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಲು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹಂತಕ್ಕಾದರೂ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ಅಮಿತ್ ಶಾ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವವರೆಗೂ ನಾವು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕಾದರೂ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 29, 2026 at 8:07 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬುಧವಾರ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯ ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು. ಸಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಪೊಲೀಸರ ದಾಳಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಶಾ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವವರೆಗೂ ನಾವು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕಾದರೂ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ದೇಶದ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಲೋಕಸಭೆಯೇ ಸರಿಯಾದ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದರು. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸದನವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದೆ, ಆದರೆ, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಕಿರೆನ್ ರಿಜಿಜು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ದೆಹಲಿಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಕ್ರೂರವಾದ ಹಲ್ಲೆ. ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ನಿಂದ ಗುಂಡು ತಗುಲಿದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಏಮ್ಸ್ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರು ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ಬ್ಯಾಟನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳಿನ ಲಾಠಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೇ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಸಾಧಾರಣ ಉಡುಪಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವರು? ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಾನಿಟರ್ ಮೇಲೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ಪೊಲೀಸರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವತಃ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದು ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಎರಡು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ, ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೆಲೆಟ್ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂದರೆ ಅವರು ಅಸಮರ್ಥರು. ಮೂರನೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.
ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಎಫ್ ಎರಡೂ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಜುಲೈ 25ರಂದು ನಾನು ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಗೌರವಯುತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ಗಳು, ಶಾಕ್ ಬ್ಯಾಟನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳಿನ ಲಾಠಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಆದೇಶ ಯಾರು ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆಯೆಂದರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಸಂಪುಟದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಇಂದು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಆ್ಯಂಟಿ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ಈ ಬಿಲ್ ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏಡ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವು ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಈ ಬಿಲ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ಯಾರನ್ನೂ ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ಗಳೇ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಇತರ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರು. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಹೀರೋ ಎಂಬ ಇಮೇಜ್ ಕಟ್ಟುವುದು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ದೇವರು ಎಂಬಂತೆ ತೋರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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