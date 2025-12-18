ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ತೆಲಂಗಾಣದ 'ವೀಕೆಂಡ್ ವಂಡರ್ ಯೋಜನೆ' ಸಿದ್ಧ
ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ತಾಣಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ವಾರಪೂರ್ತಿ ಉತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಆದರೆ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳು, ಆಹ್ಲಾದಕರ ಕಾಡುಮೇಡು, ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಾಶಯಗಳು ಕಾಣದೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಈ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜಾತಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರೂ ಸಹ ಕೆಲವೇ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವು 100 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು 'ವಾರಾಂತ್ಯದ ತಾಣ'ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಮತ್ತು ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಅಂದಾಜಿಸುವಂತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೈಪರ್ ಲೋಕಲ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ 50ರಿಂದ 200 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ 100 ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಸ್ಥಳಗಳು ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಅಥವಾ ಇತರೆ ರಜೆದಿನಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸ್ಥಳಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ, ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರ, ಜಲಕ್ರೀಡೆ, ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಂಗನಾಯಕ ಸಾಗರ, ಅಮ್ರಭಾದ್, ಚೌಮಹಲ್ಲಾ: ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ರಮಣೀಯವಾಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಾಡು, ನೀರಿನ ಸ್ಥಳ, ಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅನಂತಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ರಂಗನಾಯಕ ಸಾಗರ, ಚೌಮಹಲ್ಲಾ ಅರಮನೆ, ಅಮರಭಾದ್ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ, ಸೋಮಸಿಲ, ಬುದ್ಧವನಂ, ರಾಮಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕುಂತಲ ಮತ್ತು ಪೊಚೇರ ಜಲಪಾತಗಳು, ಕುತುಬ್ ಶಾಹಿ ಸಮಾಧಿಗಳು, ವಾರಂಗಲ್ ಕೋಟೆ, ಜೋಗುಲಾಂಬ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಂ, ಸಾವಿರ ಕಂಬಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಗೋಲ್ಕೊಂಡಾ, ತಾರಾಮದ ಕೋಟೆ, ಚಾರ್ಮಹಲ್ಲಾರಿ ಕೋಟೆ ಯಾದಗಿರಿಗುಟ್ಟ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಾಗರ, ಬಸರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆಯ ಕೋಮಟಿ ಚೆರುವು, ವನಪರ್ತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಯಕಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ‘100 ತಾಣ’ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿವೆ.
ನಾವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 100 ವಾರಾಂತ್ಯದ ತಾಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಿಗಮದ ಎಂಡಿ ವಲ್ಲೂರಿ ಕ್ರಾಂತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
