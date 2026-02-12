ETV Bharat / bharat

ರಾಜಸ್ಥಾನ: ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, 50 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ!

ದಿಡ್ವಾನಾದ ಖಾಖೋಲಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

Wedding Procession Moved On Over 50 Tractors, The Farmers Identity Made It A Matter Of Pride
ವಿವಾಹ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ಗಳು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 12, 2026 at 4:43 PM IST

ಕುಚಮನ್ ನಗರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಮದುವೆಯನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ, ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರ ಆಸೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಮದುವೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಕೆಲವರ ಆಸೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕುಚಮನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ರೈತ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ವೈಶಿಷ್ಟತೆ ಇದೆ. ಅವುಗಳ ವೈಭವ ಮತ್ತು ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕಾರು ಮತ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದಿಡ್ವಾನಾ ಬಳಿಯ ಖಾಖೋಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಕುಟುಂಬವು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಇದು ಆತನ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ರೈತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿತ್ತು.

ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಮೇಶ್ವರ್ ಲಾಲ್ ಚೌಧರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿನ ರೈತ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಈ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಈ ವಿವಾಹ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ರೈತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅವುಗಳ ಸಾಲು ನೋಡಿದರೆ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಖಾಖೋಲಿಯ ನಿವಾಸಿ ಮಹೇಶ್ ಭಾಕರ್ ಮತ್ತು ಬನ್ವಾಸ ನಿವಾಸಿ ರಚನಾ ಸುಲಾ ಅವರ ಮದುವೆ ರೈತನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಸಿತು. ವರ ಮಹೇಶ್ ತನ್ನ ಮದುವೆ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ದುಬಾರಿ ಕಾರಿನ ಬದಲು ರೈತನ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದರು.

ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯಂತೆ ಖಖೋಲಿಯಿಂದ ಹೊರಟಾಗ, ಇಡೀ ರಸ್ತೆ ನೋಡುಗರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿತ್ತು. ವಧುವಿನ ಕುಟುಂಬವು ಈ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ವಿವಾಹ ಕೂಟವನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು. ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಆಡಂಬರದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪಟ್ಟಣದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳವರೆಗೆ ಈ ಸರಳ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದ್ದೂರಿ ಆಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿವಾಹ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿತ್ತು. ವರನ ಕುಟುಂಬವು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ವಧುವಿನ ತಂದೆ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಹೊಲ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಚರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತಿರಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವರನ ಸಂಬಂಧಿ ಭೋಮರಾಮ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ವಿವಾಹ: ತಬ್ಬಲಿ ಮಗನಿಗೆ ತಾವೇ ಹೆಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬ

