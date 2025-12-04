ETV Bharat / bharat

ಮದುವೆಯನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ 'ರಸಗುಲ್ಲಾ': ಕುರ್ಚಿ, ಪಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡ ವಧು - ವರನ ಕುಟುಂಬಗಳು!

ರಸಗುಲ್ಲಾ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಧು - ವರನ ಕುಟುಂಬ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮದುವೆಯೇ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ.

ಮದುವೆಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ 'ರಸಗುಲ್ಲಾ': ಕುರ್ಚಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡ ವಧು-ವರನ ಕುಟುಂಬ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 4, 2025 at 4:14 PM IST

ಗಯಾ(ಬಿಹಾರ): ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ರದ್ದಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ,ಬಿಹಾರದ ಬೋಧ್ ಗಯಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ರಸಗುಲ್ಲಾಕ್ಕಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಡಿದಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಮದುವೆಯೇ ರದ್ದುಗೊಂಡಿದೆ.

ವರಮಾಲಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆದು ಜನರು ಊಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ರಸಗುಲ್ಲಾ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಜನ ಜಗಳ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಕುರ್ಚಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುರ್ಚಿ ಸಾಲದೇ ತಟ್ಟೆ, ಗ್ಲಾಸ್​ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಡಿದಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಸಗುಲ್ಲಕ್ಕಾಗಿ ಶುರುವಾದ ಈ ಜಗಳ ವಧು ಮತ್ತು ವರನ ಕಡೆಯವರ ನಡುವೆಯೇ ಭೀಕರವಾದ ಜಗಳಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಹೊಡೆದಾಟ ಮದುವೆ ಮುರಿದು ಬೀಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ರಸಗುಲ್ಲಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಧು - ವರನ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಾಟ (ETV Bharat)

ನವೆಂಬರ್​ 29ರಂದು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಜನರು ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವರನ ವಿರುದ್ಧ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಆರೋಪ, FIR ದಾಖಲಿಸಿದ ವಧುವಿನ ತಂದೆ: ವಧುವಿನ ತಂದೆ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್​, "ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಬೋಧ್ ಗಯಾದ ಹಥಿಯಾವಾನ್​​ ನಿವಾಸಿ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ನವೆಂಬರ್​ 29 ರಂದು ಬಕ್ರೌರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಬಂದೆವು. ಅಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ವರನ ಕಡೆಯವರೂ ಕೂಡ ಬಕ್ರೌರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಮದುವೆಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ವರನ ಕಡೆಯವರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧಿಸಿದೆವು. ಇದಕ್ಕೆ ವರನ ಕಡೆಯವರು ಜಗಳವಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಹಲವಾರು ಸದಸ್ಯರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬೋಧ್ ಗಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಸಗುಲ್ಲಾಕ್ಕಾಗಿ ವಧುವಿನ ಕಡೆಯವರಿಂದ ಜಗಳ - ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ: ಊಟದಲ್ಲಿ ರಸಗುಲ್ಲಾದ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರನ ಕಡೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ವಧುವಿನ ಕಡೆಯವರು ಕೋಪಗೊಂಡು ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದರು ಎಂದು ವರನ ಕಡೆಯವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ರದ್ದಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ರಸಗುಲ್ಲಾಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳು. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಮದುವೆಯ ಆಚರಣೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದವು. ವರನ ಕಡೆಯವರು ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವಧುವಿನ ಕಡೆಯವರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರನ ಕಡೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾವು ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ವಧುವಿನ ಕಡೆಯವರೇ ರೆಡಿಯಿಲ್ಲ: "ಬೋಧ್ ಗಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಗ ಅದೇ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ವಧುವಿನ ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ವರನ ತಂದೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಬೋಧಗಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಥಿಯಾವಾನ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್, ಅಟ್ಟಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಕವಿತಾ ಕುಮಾರಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಬೋಧ್​ ಗಯಾದ ಬಕ್ರೌರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವರನ ಕಡೆಯವರು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ವಧುವಿನ ಕಡೆಯವರು ಬಕ್ರೌರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ನವೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ವಧುವಿನ ಕಡೆಯವರು ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು , ಬೋಧ್​ ಗಯಾದ ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

