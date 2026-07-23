ETV Bharat / bharat

ಕೊಳಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಮದುವೆ ಮನೆ ಕಾರು: ಐವರು ಯುವಕರು ಸಾವು, ಇಬ್ಬರ ರಕ್ಷಣೆ

ತಿರುವು ಮುರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದ ಕಾರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

wedding car falls into pond
ಕೊಳಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಮದುವೆ ಮನೆ ಕಾರು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 23, 2026 at 1:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಧೆಂಕನಲ್, ಒಡಿಶಾ​: ಮದುವೆ ಮನೆಯವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಸ್​​ಯುವಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಐವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಒಡಿಶಾದ ಧೆಂಕನಲ್ ಸದರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಛಾಟಿಯಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.

ವಾಹನದಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಯುವಕರಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೀ ಮೋಟಂಗಾ ಬುಂಗುರುಸಿಂಗ್​ನಿಂದ ಇಂದೀಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 2.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಧೆಂಕನಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೋಟಂಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಂಗುರುಸಿಂಗ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸದರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇಂದೀಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಮನೆಯವರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು ತಿರುವು ಮುರುವು ರಸ್ತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಮೃತರನ್ನು ಬಂಗುರುಸಿಂಗ್ ಗ್ರಾಮದ ಚಾಲಕ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸ್ವೈನ್, ಸಿಮಿನೈ ಗ್ರಾಮದ ಅವಿನಾಶ್ ಸಾಹು, ರಾಕೇಶ್ ಸಾಹು, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸಾಹು ಮತ್ತು ಅಭಿಜಿತ್ ಸಾಹು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ 20 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು. ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯುವಕರನ್ನು ಬಂಗುರುಸಿಂಗ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬುಲ್ ಸಾಹು ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ರಂಜನ್ ಸಾಹು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಧೆಂಕನಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಯುವಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರಕಾಶ್​ ಚಂದ್ರ ಬಾರಿಕ್​ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 2:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮದುವೆ ತಂಡವು ಮೋಟಂಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಂಗುರುಸಿಂಗ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸದರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇಂದೀಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು, ತಿರುವು ಮುರುವು ರಸ್ತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೆರೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕ ಕೂಡಲೇ, ನಾವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆವು. ಕಾರಿನ ಬಾಗಿಲು ಒಡೆದು ಯುವಕರನ್ನು ಕೆರೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರಿನೊಳಗಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 7 ಯುವಕರಲ್ಲಿ 5 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಧೆಂಕನಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಸದರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಕಾರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

TAGGED:

WEDDING CAR ACCIDENT
ಕೊಳಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಕಾರು
YOUTHS DEATH
CAR FALLS INTO POND

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.