ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು - ಕೇರಳದಲ್ಲೂ ವರ್ಷಧಾರೆ
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿ ಚಂಡಮಾರುತದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಒಣ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ಮುಂಗಾರು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವ ಹಂತವು ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
Published : September 16, 2026 at 11:15 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ದೆಹಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಗುರ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗೆ ಭೂ ಕುಸಿತದ ಅಪಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ: ಮಳೆ ತರುವ ಮೋಡಗಳು ಉತ್ತರದ ಕಡೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬಿಹಾರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲೂ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19ರ ನಂತರ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 37.3 ಇಂಚುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಾಸರಿ ವಿರುದ್ಧ 33 ಇಂಚು ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಲುಪಲು ಇನ್ನೂ 4.3 ಇಂಚು ಮಳೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ ಪಠಾಣ್ಕೋಟ್, ಗುರುದಾಸ್ಪುರ, ಹೋಶಿಯಾರ್ಪುರ, ಅಮೃತಸರ ಮತ್ತು ಫಿರೋಜ್ಪುರದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಚುರುಕು: ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮತ್ತೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರವರೆಗೆ ಪೂರ್ವ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಡುಂಗರ್ಪುರ ಮತ್ತು ಬನ್ಸ್ವಾರಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು 40ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವು ತೀವ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಶಿಮ್ಲಾ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಶಾಲಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವು ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಳಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಚಂಬಾ, ಕಾಂಗ್ರಾ, ಮಂಡಿ, ಶಿಮ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸಿರ್ಮೌರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 30 - 40 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಸಿಡಿಲು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಳೆ: ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಬಹುದು.
ಹಿಂಗಾರು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆ: ಮುಂದಿನ ಮೂರು - ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮುಂಗಾರು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿ ಚಂಡಮಾರುತದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಒಣ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ಮುಂಗಾರು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವ ಹಂತವು ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಮಳೆ ಕೊರತೆ: ಮೇಘಾಲಯವು ಶೇ. 59ರಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಗುಜರಾತ್ ಶೇ. 1,285 ರಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 17 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, 16 ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ದತ್ತಾಂಶ ತಿಳಿಸಿದೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪೈಕಿ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಭಾಗವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರೆ, ಶೇ. 43 ರಷ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಲವಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಎನ್ಸಿಆರ್, ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಬಿಹಾರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಕ್ರಮೇಣ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸಲಾರಂಭಿಸಿವೆ.
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