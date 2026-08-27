ಈ ವಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಣ ಹವೆ, ಕೇರಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆ: IMD ಮುನ್ಸೂಚನೆ
ಆಗ್ನೇಯ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಇದು ಈ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಹಾಗು ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : August 27, 2026 at 3:39 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಮೇಘಾಲಯ, ಬಿಹಾರ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಇಂದೂ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಗ್ವಾಲಿಯರ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಂಡಾ, ಕಾನ್ಪುರ್ ಮತ್ತು ಝಾನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿ ಎನ್ಸಿಆರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದು, ಹಗುರದಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ. ತಾಪಮಾನ 25 ರಿಂದ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಡುವೆ ಇರಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಯ್ಡಾ, ಗುರುಗ್ರಾಮ್, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದ್ದು, ಹಗುರ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಆಗ್ನೇಯ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಇದು ಈ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಭಾರತ, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನ ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಪುದುಚೇರಿ ಮತ್ತು ಕರೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಳೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಗಂಟೆಗೆ 40 ರಿಂದ 50 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸಲಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಹಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಣಹವೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ: ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಕಡೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಶುಷ್ಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಹಮಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುವ ಸ್ಕೈಮೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕ್ಷೀಣಿಸಲಿದೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಲಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಶುಷ್ಕತೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನವಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಇತರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಒಣಹವೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ.
ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬದಲಾವಣೆ: ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಮಳೆ ಮೋಡಗಳು ಹಿಮಾಲಯ ಗಿರಿಶಿಖರದ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ.
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಕೈಮೆಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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