ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ ನಿನೊ ಹೇಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ? : ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ
'ಎಲ್ ನಿನೊ' ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮೇಲೆ ಇತರೆ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 4, 2026 at 4:24 PM IST
ರಾಂಚಿ (ಜಾರ್ಖಂಡ್) : 'ಎಲ್ ನಿನೊ' ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದುರ್ಬಲ ಮಾನ್ಸೂನ್ 'ಎಲ್ ನಿನೊ' ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ರಾಂಚಿ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಹಿರಿಯ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಎಲ್ ನಿನೊ ಮತ್ತು ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ನ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 'ಎಲ್ ನಿನೊ' ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆನಂದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೆರುವಿನ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಶೀತ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತದೆ : ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪೆರುವಿನ ಕರಾವಳಿಯ ಬಳಿ ತಂಪಾದ ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಡಾರ್ವಿನ್ ಬಳಿಯ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ನೀರು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪೆರುವಿಯನ್ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (ಡಾರ್ವಿನ್) ಕಡೆಗೆ ತಂಪಾದ ಮಾರುತಗಳು ಬೀಸುತ್ತವೆ. ಡಾರ್ವಿನ್ ಬಳಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಬೆಚ್ಚಗಿನ, ಏರುತ್ತಿರುವ ನೀರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರ, ಮೋಡಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ; ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಮಭಾಜಕವನ್ನು ದಾಟಿ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
'ಎಲ್ ನಿನೊ'ದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸರಳ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, ದಕ್ಷಿಣ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಬಳಿಯ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರು ತಂಪಾಗಿರಬೇಕು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪೆರುವಿನಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕಡೆಗೆ ಬೀಸಬೇಕಾದ ಮಾರುತಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪೆರುವಿನ ಬಳಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ, ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹಗಳಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ : ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬಳಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತವನ್ನು ದಾಟಿ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ; ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಡಾರ್ವಿನ್ ಬಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪೆರು ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವೆ, ಸಮುದ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು 'ಎಲ್ ನಿನೊ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮೂಲದ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ದೇಶದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿ 2 ರಿಂದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಮುದ್ರ ಹವಾಮಾನದ ವಿದ್ಯಮಾನ : 'ಎಲ್ ನಿನೋ' ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿ ಎರಡರಿಂದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಗರ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು 2026 ರಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ಇಡೀ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ಗೆ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಅದರ ಮಧ್ಯ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಗಣನೀಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಾರಿ 'ಎಲ್ ನಿನೋ'ದ ಪ್ರಭಾವವು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆರಂಭದಿಂದ ಅದರ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. 'ಎಲ್ ನಿನೋ' ಈಗಾಗಲೇ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ; ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಎಲ್ ನಿನೋ' ಪದದ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅರ್ಥವೇನು? ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿವೆಯೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
'ಎಲ್ ನಿನೊ' ರಚನೆಯು ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡರೆ, ಬರಗಾಲದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದರೆ, ಶಾಖವು ತೀವ್ರಗೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ಘಟನೆ 'ಎಲ್ ನಿನೊ' ವೇ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
'ಎಲ್ ನಿನೋ' ಎಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು 'ಎಲ್ ನಿನೊ' ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಏನು, ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅದು ಏಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 'ಎಲ್ ನಿನೊ' ಎಂಬುದು ಸಾಗರ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ನಡುವಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು 'ಎಲ್ ನಿನೊ' ಎಂಬುದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಪದವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಅರ್ಥ 'ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಎಲ್ ನಿನೊ' ಎಂದರೇನು? 'ಎಲ್ ನಿನೊ' ಎಂದರೆ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ-ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಾಗರ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಾಗರ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ENSO (ಎಲ್ ನಿನೊ-ದಕ್ಷಿಣ ಆಂದೋಲನ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಂತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ENSO ಭೂಮಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
'ಎಲ್ ನಿನೊ'ದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರುತಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ : ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಾದ್ಯಂತ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಬೀಸುವ ಮಾರುತಗಳು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆನಂದ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಕರಾವಳಿಯ ಬಳಿ ಆಳದಿಂದ ತಂಪಾದ, ಪೋಷಕಾಂಶ-ಸಮೃದ್ಧ ನೀರು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಏರಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪೆರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಮಾರುತಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಪೂರ್ವ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಡೆಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಗರದ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶದ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 'ಎಲ್ ನಿನೊ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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