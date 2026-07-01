ಮೇಕೆದಾಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ: ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿ ರಾಮದಾಸ್ ಘೋಷಣೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಮೇಕೆದಾಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪಿಎಂಕೆ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಅನ್ಬುಮಣಿ ರಾಮದಾಸ್ ಇಂದು ಜಾಗೃತಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
Published : July 1, 2026 at 6:43 PM IST
ಧರ್ಮಪುರಿ, ತಮಿಳುನಾಡು: ಮೇಕೆದಾಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಜನರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಅನ್ಬುಮಣಿ ರಾಮದಾಸ್ ಇಂದು ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಕಾವೇರಿ, ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಳಿಗುಂಡ್ಲುವಿನಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಮೇಕೆದಾಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪಿಎಂಕೆ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಅನ್ಬುಮಣಿ ರಾಮದಾಸ್ ಇಂದು ಜಾಗೃತಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಅನ್ಬುಮಣಿ ರಾಮದಾಸ್ ಬಿಳಿಗುಂಡ್ಲುವಿನಲ್ಲಿ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಈ ತಿಂಗಳ 4 ರಂದು ಪೂಂಪುಕರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಜಾಗೃತಿ ನಡಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅನ್ಬುಮಣಿ ರಾಮದಾಸ್, ಮೇಕೆದಾಟುವಿನಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋದರೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜೀವಾಳ ಕಾವೇರಿ ನದಿ. ಕಾವೇರಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಐದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ದಡದಿಂದ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಮೇಕೆದಾಟುವಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಈ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಕೂಡ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೆಟ್ಟೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟು 93 ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕೇವಲ 40 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೃಷಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ.
ಮೇಕೆದಾಟುವಿನಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ, ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ನೀರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಕೆದಾಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟುವುದಾಗಿ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ 10 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಾಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು 70 ಟಿಎಂಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಏಕೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?. ಈಗ ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕೃಷಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ 11 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೇಕೆದಾಟುವಿನಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳವು ದಟ್ಟವಾದ ಮರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ 12,500 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆನೆಗಳು, ಹುಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಂಕೆಗಳಂತಹ ಅಪರೂಪದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ವಾಸಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ಕಾಡನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಮದಾಸ್ ಹೇಳಿದರು.
ಪರಿಸರವಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ವಿರೋಧ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ಅನೇಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಆ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಮೇಕೆದಾಟುವಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಕೆದಾಟುವಿನಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಅದು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಪತ್ತು ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು.
ಕಾವೇರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಿರುವ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಸಮಿತಿಯೇ ಸಾಕು. ಹೊಸ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಅನಗತ್ಯ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು, ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಮುಂಬರುವ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಮದಾಸ್ ವಿನಂತಿಸಿದರು.
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