UDF, LDFನಿಂದ ದಶಕಗಳ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ರಾಜಕೀಯ ಅವಕಾಶವಾದ; ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ದೇ: ಮೋದಿ
ಕೇರಳದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಎನ್ಡಿಎ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಾವೇಶ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಯುಡಿಎಫ್ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವೇ ರಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
Published : March 29, 2026 at 5:26 PM IST
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್(ಕೇರಳ): ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಎನ್ಡಿಎ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
ಇಂದು ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಾವೇಶ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
#WATCH | Palakkad, Keralam: Prime Minister Narendra Modi says, " for decades, kerala has been trapped between the two masks of selfish politics. on one side ldf, on the other udf; one side communists, the other congress. one corrupt, the other mega-corrupt; one communal, the other… pic.twitter.com/E7u6FQmMQ4— ANI (@ANI) March 29, 2026
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿದ ಯುಡಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ದಶಕಗಳ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ರಾಜಕೀಯ ಅವಕಾಶವಾದ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ತೀವ್ರ ಟೀಕಾ ಸಮರ ನಡೆಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಕೇರಳದ ಎ ಟೀಮ್: ಒಂದೆಡೆ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಿ ಟೀಮ್ ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಿ ಟೀಮ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವಂತೂ ಖಚಿತ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಕೇರಳದ ಎ ಟೀಮ್ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಯುಡಿಎಫ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆದರುತ್ತಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಲೂಟಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯಾರು ಯಾರ ಬಿ ಟೀಮ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಸಿಪಿಎಂ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಸ್ಪರರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟಗಳು ವಂಚನೆ. ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದೂರವಿಡಿ ಎಂದು ಮತದಾರರಿಗೆ ಮೋದಿ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು.
ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂದೇಶ ಕೇರಳದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಎನ್ಡಿಎ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೇಲಿನ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕೇರಳದ ಜನರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಅಲೆ ಏಳುತ್ತಿದೆ. ಕೇರಳದ ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ರೈತರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವಿದೆ ಎಂದರು.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಲಯಾಳಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರವು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆ ದೇಶಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತೀಯರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi holds a roadshow in Palakkad, Keralam. pic.twitter.com/i7KNobxnwz— ANI (@ANI) March 29, 2026
ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಯುಪಿಎಗಿಂತ 5 ಪೆಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ: ಕೇರಳದ ಜನರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಎನ್ಡಿಎ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ಟೀಮ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಎನ್ಡಿಎ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿವೆ. ಎನ್ಡಿಎ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಕೇರಳವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರವು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ರಸ್ತೆ ರೈಲು, ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್, ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕದಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ 22 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎಡಪಂಥೀಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಐದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಇದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಐಐಟಿ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ಗೆ ಬಂದಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವಂತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಗರವನ್ನು ಸಹ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೋದಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
