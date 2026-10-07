ಜನರೇ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ; 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಪಣ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಇಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಎಂತಹ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಜನರದ್ದು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 7, 2026 at 1:47 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದು 25ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 2047ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶವಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಮಯ ಇದಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
25 years of serving the people... I bow to 140 crore Indians for their trust and look forward to serving the nation with greater commitment in the times to come. https://t.co/rO1LXY9Csm— Narendra Modi (@narendramodi) October 7, 2026
ಇಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನಾನು ಪೂರೈಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಜನರ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ವಚನವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾವು 2047ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೇಶದ ಪಣವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮಾಡಿಯೇ ತಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣಕ್ಕೆ ನಾಗರಿಕರ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವೇ ಕಾರಣ. ಎನ್ಡಿಎ ಒಕ್ಕೂಟದ ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ನನ್ನನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು, ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಪಾರ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸೇವಾ ಜ್ಯೋತಿ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 140 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರಗಳೂ ಇವೆ. ಇದು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವಿದು.
ನನಗೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟವರು ವಿನಮ್ರವಾಗಿರಲು ಕಲಿಸಿದರು. ನನ್ನನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದವರು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲು ಕಲಿಸಿದರು. ಹಿತೈಷಿಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರೆ, ಟೀಕಾಕಾರರು ನನ್ನ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದವರು ನಂಬಿಕೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ವಿರೋಧಿಸಿದವರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಸೇವಕರು, ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸೇವಕರು. ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ನಾನು ಗೌರವದಿಂದ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2001ರ ಭುಜ್ ಭೂಕಂಪವು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರಲು ಕಲಿಸಿದರೆ, ಚಂದ್ರಯಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಮೇಲೆೇಳಲು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿತು. ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನನಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಕಹಿ-ಸಿಹಿ ಅನುಭವಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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