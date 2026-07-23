ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮೃತಿಯತ್ತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮೆರವಣಿಗೆ: ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ದೀಪ್ಕೆ ಕರೆ
ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗಿದೆ - ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗಿದೆ - ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
Published : July 23, 2026 at 8:19 PM IST|
Updated : July 23, 2026 at 9:03 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನವದೆಹಲಿಯ ಟೀಸ್ ಜನವರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಾಯಕರು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದು, ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರು ನಾವು ಕೂಡಾ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದರು. ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶವೆಂದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿವೆ. ನಾವು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಾಗಿ ಟೀಸ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "Our students are on the road, so all the opposition MPs felt that we should also be on the road. All the opposition MPs wanted to go to India Gate. They refused, stopped us. Then we said that we want to go Tees… https://t.co/vGLwepVQnq pic.twitter.com/beUkWVWwxg— ANI (@ANI) July 23, 2026
ನೀಟ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಹಾಗೂ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
#WATCH | Delhi | Police barricades put up outside the residence of Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi; Congress workers arrive here in large numbers. pic.twitter.com/QPKlwbyQA8— ANI (@ANI) July 23, 2026
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಭೆ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದರಾದ ಪಿ ಚಿದಂಬರಂ, ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್, ರೇಣುಕಾ ಚೌಧರಿ, ಪ್ರಮೋದ್ ತಿವಾರಿ, ಎನ್ಸಿಪಿ (ಎಸ್ಸಿಪಿ) ಸಂಸದ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಜೆಡಿ ಸಂಸದೆ ಮಿಸಾ ಭಾರತಿ ಅವರು ಗಾಂಧಿಯವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
#WATCH | Delhi: Heavy security presence outside the residence of Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi as he, along with INDIA bloc MPs, heads to Gandhi Smriti. pic.twitter.com/GQuG5uabWc— ANI (@ANI) July 23, 2026
ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಮಹುವಾ ಮೊಯಿತ್ರಾ, ಸಿಪಿಐ ಸಂಸದ ಪಿ ಸಂದೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ಸಂಸದ ಅರವಿಂದ್ ಸಾವಂತ್ ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
#WATCH | Delhi: On reaching Gandhi Smriti, Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, " our leader mahatma gandhi was assassinated over here. today, the modi government is assassinating democracy in india, brutalizing students, and beating students. the opposition is not… https://t.co/yPJPbLjZ57 pic.twitter.com/zhmHEoI2JX— ANI (@ANI) July 23, 2026
ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ದೀಪ್ಕೆ ಕರೆ: ಈ ನಡುವೆ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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