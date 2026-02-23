ETV Bharat / bharat

ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರು

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಕೇವಲ ಲಾಭ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇದು ರೈತರು ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಸಾಗಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಗ ಆಯ್ದುಗೊಂಡ ರೈತರು ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವತ್ತ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

we-too-dot-dot-dot-for-the-benefit-of-nature-farmers-turn-to-organic-farming-for-healthy-soil-and-healthy-people
ಶಬರಿನಾಥ ತಂಡ (TETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 23, 2026 at 1:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಅಮರಾವತಿ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆಗುವ ಹಾನಿಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ಅನೇಕ ರೈತರು ಇದೀಗ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲೆಗಳ ಸಾರ, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ದ್ರಾವಣಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ರೈತರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಸಾವಯವ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಭಾನುವಾರ ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾವಯವ ರೈತೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.

14 ಜಾತಿಯ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆ: ಕೊಂಡೂರಿನ ಶಬರಿನಾಥ ಎಂಬುವರು ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕೂಜಿಪಟಲಿಯ, ನಾವರ, ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗ, ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿ, ಕಾಳಬಟ್ಟ, ರಾಜಮುಡಿ, ರಕ್ಕಸಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ 14 ತಳಿಯ ಭತ್ತವನ್ನು ಇವರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.

We too... for the benefit of nature: Farmers turn to organic farming for healthy soil and healthy people
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯತ್ತ ರೈತರು (ETV Bharat)

ಭತ್ತದ ಕೊತೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ 54 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಕಡಲೆ, ಗೆಣಸು, ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 40,000 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಾವಯವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಕರೆಗೆ ಕೇವಲ 25,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಬೆಳೆ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಅವರು ಬೀಜದ ಮಕರಂದ, ಘನ ಮಕರಂದ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಮಕರಂದವನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಯಾರಿಸಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಅಕ್ಕಿ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಾವಯವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸೇವನೆಯು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಮಧುಮೇಹ, ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಅಧಿಕ ತೂಕ, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಪಿಸಿಒಡಿಯಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿನ ಶಬರಿನಾಥ್​ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ 2021ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿದ್ದ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರಿಂದ ರೈತನೇಸ್ತಂ ಪುರಸ್ಕಾರ ದೊರೆತಿದೆ.

ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಜೊತೆಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬೆಳೆಗಳು: ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರಾಗಿರುವ ಅನಿಗಂಡ್ಲಪಡು ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ವೀರಭದ್ರ ರಾವ್ ಕೂಡ ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ 8.5 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಸಾಸಿವೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಮೆಂತ್ಯೆ, ಸಿಹಿಜೋಳ, ಗೆಣಸಿನಂತ 10 ಅಂತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಯಿಂದಾಗಿ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 12 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ, ವೀರಭದ್ರ ರಾವ್ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲಕ ಎಕರೆಗೆ 20 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​ವರೆಗೆ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 15,000 ರಿಂದ 20,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾವಯವವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಅವರು ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ 50,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ಮಾರಾಟದ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಋತುಮಾನವೊಂದರಲ್ಲೇ ಅವರು 12 ಕೋಟಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 7 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿ: ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಕೇವಲ ಲಾಭ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇದು ಮಣ್ಣು, ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ರೈತರು ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಸಾಗಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೃಷಿ, ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಪೇರಲ ಬೆಳೆದು ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ರೈತ: ಈ ತಳಿಯ ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಸೀಬೆಗೆ 4,500 ರೂ.ಬೆಲೆ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ!

ಸಾವಯವ ಟೊಮೆಟೊದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಧೋನಿ ತೋಟದ ಮನೆ!; ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

TAGGED:

FARMERS TURN TO ORGANIC FARMING
HEALTHY SOIL AND HEALTHY PEOPLE
BENEFIT OF NATURE
ORGANIC FARMING
FARMERS TURN TO ORGANIC FARMING

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.