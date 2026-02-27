NCERT ಪುಸ್ತಕ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ PMO ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ: ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿ
ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಂಬ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ.
Published : February 27, 2026 at 8:10 AM IST
ನವದೆಹಲಿ/ ಜಮ್ಶೆಡ್ಪುರ: 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತು ಟೀಕೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯ ನಂತರ NCERT ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ 8 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಯಾರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆಗಾರರು ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಕೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಮ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಂಬ ಉಪ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕುರಿತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು NCERT ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನ್, ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು NCERT ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಏನೇ ನಡೆದರೂ ಅದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ನಾನು NCERT ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ.
ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅಗೌರವ ತೋರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಆದೇಶಿಸಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. NCERT ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಅವಲೋಕನಗಳು ನಮಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತಹವು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
NCERTಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ನಾವು NCERT ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ಮಾಡಿದ ಅವಲೋಕನಗಳು ಒಪ್ಪುವಂತಹವುಗಳಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ NCERT ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
8ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಉಪ - ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಅಂತಹ ವಿಷಯವು ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಪೀಠ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು NCERT ನಿರ್ದೇಶಕ ದಿನೇಶ್ ಪ್ರಶಾದ್ ಸಕ್ಲಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. 8ನೇ ತರಗತಿಯ NCERT ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಂಬ ಉಪ-ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ವಿವರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದೆ.
ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ NCERT ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಪುಲ್ ಎಂ ಪಾಂಚೋಲಿ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠವು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆದೇಶವನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನ್ಯಾಯದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನೇರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಬೋಧನಾ - ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಮಿತಿಯ ವಿವರವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳು, ಅರ್ಹತೆಗಳು ಮತ್ತು ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ NCERTಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಅವರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಯಾರಾದರೂ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ವಿಷಯವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ, ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಬೋಧನಾ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವರು ಕಲಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಇದನ್ನೇ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಹ ಮುಟ್ಟದೇ ಬಿಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಪಿತೂರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು CJI ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
'ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ': NCERT ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಸಮಾಧಾನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಪ್ರಧಾನ್ ವಿಷಾದ