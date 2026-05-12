ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದರೂ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಹಿರಿಯರು: ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದರೂ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವುಗಳು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

We Are Seniors in Politics: Oppn leader Udhayanidhi Stalin Tells CM Vijay in Assembly
ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ (ETV Bharat)
Published : May 12, 2026 at 2:25 PM IST

ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು) : ನಾವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು. ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್​ಗೆ ಹೇಳಿದರು.

17ನೇ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಉದಯನಿಧಿ, ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಚೆಪಾಕ್-ಟ್ರಿಪ್ಲಿಕೇನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ, ಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಉಪ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ ಎಂದರು.

ಸದನದ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಗು ಮುಖದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಸದನದ ನಿಯಮಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ನಾಯಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀವು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಡಿಎಂಕೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಎಂಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರಚನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು. ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ, ಮತ ಚಲಾಯಿಸದ ಜನರ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಉದಯನಿಧಿ ಮಾತಿಗೆ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದರೂ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು. ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಜಯ್ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕರು. ಹಾಜರಿದ್ದರು ಶಾಸಕರು, ಮೇಜು ಕುಟ್ಟಿದರು.

ಈ ಬಾರಿ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರ ಬಲವು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರ ಬಲಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಥಾಯ್ ವಾಲ್ತು (ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಗೀತೆ) ಹಾಡನ್ನು 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತ ಇರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂತಹ ತಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಸಂಭವಿಸಲು ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೆರೆಯಬೇಕು. ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮೂಗು ಹಗ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಾವು ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಹೇಳಿದರು.

