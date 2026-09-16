ETV Bharat / bharat

ಅನರ್ಹತೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 10 ಬಂಡಾಯ ಟಿಎಂಸಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ನೋಟಿಸ್

ಪಕ್ಷಾಂತರ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿ ತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದೂರುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈ ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಏಳು ದಿನಗಳ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

TMC MLAs over disqualification plea
10 ಬಂಡಾಯ ಟಿಎಂಸಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ನೋಟಿಸ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 16, 2026 at 8:11 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿಳಂಬದ ನಂತರ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ 10 ತೃಣಮೂಲ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ 'ತಾತ್ಕಾಲಿಕ' ನಾಯಕ ರಿತಬ್ರತ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಣದ ಇತರ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿಗೆ ನೋಟಿಸ್‌ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಅರೂಪ್ ರಾಯ್, ಫಿರ್ಹಾದ್ ಹಕೀಮ್, ಸಬೀನಾ ಯಾಸ್ಮಿನ್, ಬಿಪ್ಲಬ್ ಮಿತ್ರ, ಜಾವೇದ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ರಥಿನ್ ಘೋಷ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದೀಪನ್ ಸಹಾ, ಅಕ್ರುಜ್ಜಮಾನ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಮತ್ತು ಶಿಯುಲಿ ಸಹಾ ಅವರಿಗೂ ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಕ್ಷಾಂತರ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿ ತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದೂರುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈ ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಏಳು ದಿನಗಳ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ರಥೀಂದ್ರ ಬಸು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.

ಬಂಗಾಳದ ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವು ಈ ಹಿಂದೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾಂತರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ, ಕೆಳಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು, ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆದು ಎನ್‌ಸಿಪಿ (NCP) ಸೇರಿದ ಸಂಸದರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗೆ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ ನಂತರ, ಲೋಕಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಸದರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಅಂತಹದೇ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಪಾಳಯ ಸೇರಲು ಪಕ್ಷ ತೊರೆದ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ತೃಣಮೂಲ ಅದೇ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ 'ಪಕ್ಷಾಂತರಿ' ಶಾಸಕರ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ತೃಣಮೂಲ ನಾಯಕತ್ವವು ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದರೂ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಮತಾ ಬಣವು ಸೋಮವಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ.

ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 10 ಪಕ್ಷಾಂತರಿ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿವಾದಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏಳು ದಿನಗಳ ಗಡುವು ನೀಡಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಈ ಹಠಾತ್ ನಡೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ತೃಣಮೂಲ ಸಂಸದ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಚನೆಯನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಲಾದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ದಿನಾಂಕದಂದು ನೀಡಿದಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಂದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೂ, ಅದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಇಂದು ಅದು ಹೇಗೆ ಹಠಾತ್ತನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು? ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದೇ ಈಗ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸಮಯ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ನಂದಿಗ್ರಾಮ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ: ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಸಿಎಂ ಸುವೇಂದು ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕನ ತಾಯಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್​

ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಗೋಲ್ಡಿ ಬ್ರಾರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆ; ದೆಹಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ 200 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ!

₹2000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶೇಕಡಾ 0.5 ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಆರೋಪ

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: P2P 1 ಲಕ್ಷ ಕಳಿಸಿದ್ರೂ ಫ್ರೀ, ಅಂಗಡಿಯವರು ಸೇರಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಈ ನಿಯಮ ತಂದಿದ್ದೇಕೆ?

TAGGED:

DISQUALIFICATION PLEA
WB ASSEMBLY SECRETARIAT
SENDS NOTICE TO 10 REBEL TMC MLAS
ಅನರ್ಹತೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ
TMC MLAS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.