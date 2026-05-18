'ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ': ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಪ್ರವೀಣಾ ಈದ್ಪುಗಂಟಿ
ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ದೃಢವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರವೀಣಾ ಈದ್ಪುಗಂಟಿ.
Published : May 18, 2026 at 2:15 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರು, ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಯ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪದವಿಗಳು ಸೇರಿ ಹಲವು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಕಲಿಕೆಯ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಪ್ರವೀಣಾ ಈದ್ಪುಗಂಟಿ ಅವರೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಾರ್ನರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿಯ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ (ಜಿಸಿಸಿ) ನಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೀಣಾ ಅವರು, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಈನಾಡು ಹಾಗೂ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ನನ್ನ ತಂದೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ಎಪಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ, ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿ ಗೃಹಿಣಿ. ಅವರು ತೆನಾಲಿಯಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡು ನೆಲೆಸಿದರು. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರಕವಾಗಿತ್ತು. ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಂಸಿಎ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಪ್ರೋದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ. ನಂತರ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡುತ್ತಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಏಣಿಯನ್ನು ಏರಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಎಐ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರವೀಣಾ ಈದ್ಪುಗಂಟಿ.
ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತೊರೆದ ಪ್ರವೀಣಾ: 'ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದೇ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯನ್ನು ಕಳೆದ ಬಳಿಕ ನನಗೆ ಹೊಸತನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾರ್ನರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಕಂಪನಿಯು 2024ರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಡೇಟಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಶತಮಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂಂದಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಶಾಲ ಗ್ರಂಥಾಲಯ. ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನನ್ನ ವಿಭಾಗವು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಆದಾಯದ ಹರಿವುಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹೇಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ನನಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಹಾಲಿವುಡ್ ಸರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಈಗ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಪರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರವೀಣಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ: 'ನನ್ನ ಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಅದುಸುಮಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಅವರ ಅಚಲ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದಲೇ ನಾನು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನನ್ನ ಅತ್ತೆಯವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ (CA) ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಗ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ; ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.
ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಎಸ್ಬಿ ಎಂಬಿಎ: 'ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ. COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ವೇಳೆ ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ (ISB) ನಿಂದ Executive MBA program ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದಣಿವರಿಯದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟದಿಂದ ನಾನು ಹೊಸ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಗತ್ಯ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಯಶಸ್ಸು ಹೇಗೆ?: ಅನೇಕ ಜನರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಇದು: ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ದೃಢವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಪ್ರವೀಣಾ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
'ನನ್ನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ನಾಯಕತ್ವದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತತ್ವವೆಂದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ. ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳು, ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನನ್ನ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಒಬ್ಬರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದರೂ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಯು ಕೇವಲ ಕೆಲಸವಲ್ಲ; ಅದು ನನ್ನ ಗುರುತಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರವೀಣಾ ಈದ್ಪುಗಂಟಿ.
