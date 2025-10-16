ETV Bharat / bharat

WATCH- ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಸೇನಾ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್​ ಬಳಸಿ 32 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಜಿಗಿದ ಯೋಧರು

32 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಜಿಗಿದರೂ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಸುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸ್ವದೇಶಿ ಸೇನಾ ಯುದ್ಧ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್​ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

MILITARY PARACHUTE
32 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಜಿಗಿದ ಯೋಧರು (PIB)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 16, 2025 at 4:11 PM IST

Updated : October 16, 2025 at 4:51 PM IST

ಆಗ್ರಾ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಕಮಾಂಡೋಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ 32,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಜಿಗಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಿಆರ್​ಡಿಒ), ವೈಮಾನಿಕ ವಿತರಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಥಾಪನೆ (ADRDE) ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಜೈವಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಇದನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿವೆ.

ಆಗ್ರಾದ ಮಾಲ್ಪುರಾ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ 32,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಫ್ರೀಫಾಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವದೇಶಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಯುದ್ಧ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ವಿಶಾಲ್ ಲಕೇಶ್, ಆರ್​​ಜೆ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ತಿವಾರಿ ಅವರು ಈ ಯುದ್ಧ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಫ್ರೀಫಾಲ್ ಜಂಪ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.

ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ವದೇಶಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಯುದ್ಧ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕಡಿಮೆ ವೇಗದ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಸಂಚರಣೆಯಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸ್ವದೇಶಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಯುದ್ಧ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಯಶಸ್ಸು ವಿದೇಶಿ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಸಮಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಯುದ್ಧಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಡಿಆರ್​ಎಇಒ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಾಧನೆಯು ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳತ್ತ ಭಾರತದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಡಿಆರ್‌ಡಿಒ ಉಪ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುನಿಲ್ ಸೈನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಸೇರಿದ ಆಂಡ್ರೋತ್ ಯುದ್ಧನೌಕೆ (ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುದ್ದಿ): ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ವಿರೋಧಿ ನೌಕೆಯಾದ ಐಎನ್​ಎಸ್​ ಆಂಡ್ರೋತ್​ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಸೇರಿದೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನ ನೌಕಾ ಡಾಕ್​ ಯಾರ್ಡ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಡಲ್ಗಳ್ಳರಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನವಾದ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.

ಪೂರ್ವ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವೈಸ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಪೆಂಧಾರ್ಕರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಾರಂಭದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಯುದ್ಧನೌಕೆಯನ್ನು ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದರು. ಇದು ನೌಕಾ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ.

