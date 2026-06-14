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ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ- ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ರಾನ್​ರ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ- ವಿಡಿಯೋ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 9 ದಿನಗಳ ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ನೈಸ್​ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

MACRON GREETS PM MODI
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ- ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ರಾನ್​ರ ಆತ್ಮೀಯತೆ (X@NarendraModi)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 14, 2026 at 5:48 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಫ್ರಾನ್ಸ್​​ನ ನೈಸ್​ ನಗರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಆ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್​ ಮ್ಯಾಕ್ರಾನ್​ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಉಭ ನಾಯಕರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಮತ್ತು ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ಹಾಗೂ 'ಭಾರತ್ ಇನ್ನೋವೇಟ್ಸ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜಂಟಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಾಯಕರಿಬ್ಬರು ಎಂದಿನಂತೆ ಪರಸ್ಪರ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಭಾರತ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ 'ಭಾರತ್ ಇನ್ನೋವೇಟ್ಸ್' ಅನ್ನು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ- ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ರಾನ್​ರ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ (ANI)

3 ದಿನ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸಮಾವೇಶ: ಜೂನ್ 14 ರಿಂದ ಜೂನ್ 16 ರವರೆಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸಮಾವೇಶವು, ಭಾರತದ ನಾವೀನ್ಯಕಾರರನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಉದ್ಯಮದ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ರಾನ್ ಅವರ ಈ ಜಂಟಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯು ಭಾರತ-ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿದೆ.

ನೈಸ್​ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ: ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾಯಕರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಗೆ ನೈಸ್ ನಗರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೂನ್ 13 ರಿಂದ ಜೂನ್ 18 ರವರೆಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು, ಜಿ7 ಶೃಂಗಸಭೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಮಾವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೈಸ್, ಎವಿಯನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಹೀಗೆ ಮೂರು ನಗರಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ನಡುವೆ ಅವರು ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

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