ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಕೆನಡಾ ನಿಯೋಗ ಭೇಟಿ: ಚಿತ್ರ ನಗರಿಯ ಸಿನಿಮೀಯ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋದ ಅತಿಥಿಗಳು

ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಕೆನಡಾ ನಿಯೋಗ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಸಿನಿಮೀಯ ವೈಭವವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

CANADIAN DELEGATION AT RFC HYDERABAD
ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಕೆನಡಾ ನಿಯೋಗ ಭೇಟಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 31, 2026 at 2:12 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆನಡಾದ 10 ಸದಸ್ಯರ ನಿಯೋಗವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಚಿತ್ರ ನಗರಿಯ ವೈಭವವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು.

ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರ ನಗರಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮೀಯ ವೈಭವವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅತಿಥಿಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.

ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿತಾರಾದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ತೆಲುಗು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಮೂಲಕ ತೆಲಂಗಾಣದ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಚಿತ್ರ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅತಿಥಿಗಳು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದರು.

ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ನಗರಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಂವಾದದ ವೇಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು, ದೂರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.

ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನಗರಿ ಇಷ್ಟವಾಗಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ವಾತಾವರಣದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ನಿಯೋಗದ ಅತಿಥಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿನ ಭವ್ಯವಾದ ಹವಾ ಮಹಲ್ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಬಾಹುಬಲಿ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಅತಿಥಿಗಳು ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು. ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಸೆಟ್​ಗಳು​ ಜಾಗತಿಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.

ಇನ್ನು ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವಕ್ಕಾಗಿ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಹಡಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಂಗೀತ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಿಗೂ ಸಹ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಹಿಂದಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಕೆನಡಾ ನಿಯೋಗವು ಚಿತ್ರ ನಗರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬರ್ಟಾ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾಂಡಾ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕೆನಡಾದ ಅತಿಥಿಗಳು, 'ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ಸಿನಿಮೀಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ನೀಡಿದ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಈ ಭೇಟಿಯು ಸ್ಮರಣೀಯ ಅನುಭವ ಎಂದಿರುವ ಇವರು, ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಅತಿಥಿಗಳು ಹಾಡಿಹೊಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ತಾನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆಲ್ಬರ್ಟಾದ ಕ್ಯಾಮ್ರೋಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿ ಜಾಕಿ ಲವ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಮೊದಲ ಸಲ ನಾನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ತಂಡಗಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ವೇದಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಶಾಸಕಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ನನ್ನ ಕನಸಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಕ್ಕೆ ಕೆನಡಾ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಲ್ಬರ್ಟಾ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ದೇವಿಂದರ್ ಟೂರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಇಂದು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ನಾನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿರುವೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಈ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರನಗರಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ನ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದ ಜಪಾನ್​ ನಿಯೋಗ

CANADIAN DELEGATION AT RFC
HYDERABAD
ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ
LARGEST INTEGRATED FILM STUDIO
RAMOJI FILM CITY

