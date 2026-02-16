ETV Bharat / bharat

ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲೆಂದು ಹೀಗೊಂದು ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ: ಈ 'ಫಗ್ಲಿ ಉತ್ಸವ'ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಕ್ಷಸ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಓಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣನು ಎಲ್ಲರ ಜೀವ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯ ಭಾಗವೇ ಈ ಫಗ್ಲಿ ಹಬ್ಬ.

Traditional 'Fagli Festival' Concludes In Kullu
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಫಗ್ಲಿ ಉತ್ಸವ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 16, 2026 at 8:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕುಲ್ಲು (ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ದೇವ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ತನ್ನ ಸುಂದರವಾದ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಸರುವಾಸಿಯೋ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಹಬ್ಬಗಳು, ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಪದ್ಧತಿಗಳು ವಿಶೇಷವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಗ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಕೂಡ ಒಂದು. ಕುಲ್ಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಪವಿಭಾಗವಾದ ಬಂಜಾರ್‌ನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇಯಾದ ಇತಿಹಾಸವೂ ಇದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಉತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು.

ಬಂಜಾರ್‌ನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ನೋಡಲು ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಮರದ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು(ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ), ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಈ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷತೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದಂದು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿವಾರ (ಫೆ.14) ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಭಯಾನಕ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಫಗ್ಲಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಈ ಮರದ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ದೇವರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪೂಜಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮವಿಸಿದರು.

Traditional 'Fagli Festival' Concludes In Kullu
ಫಗ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ (ETV Bharat)

ಮುಖವಾಡ ಹಾಕಲು ದೇವರ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು: ಈ ಕುರಿತು ಬಂಜಾರ್‌ನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಅಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ "ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಫಗ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಆಯ್ದ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಧರಿಸುವುದುಂಟು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದೇವತೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಬಳಿಕವೇ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹಬ್ಬದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮುಖವಾಡ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶ: "ಈ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವರ್ಷವಿಡೀ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಖುಷಿ, ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಇಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಕೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಫಗ್ಲಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪೆಖ್ರಿ, ನಹಿನ್, ತಿಂದಾರ್, ದಿಂಗ್ಚಾ, ಫರಿಯಾಡಿ, ಶಾರ್ಚಿ, ಬಶೀರ್, ಕಲ್ವರಿ ಮತ್ತು ಬಂಜಾರ್ ಕಣಿವೆಯ ಇತರ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಡಗರ ಹಾಗೂ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಅಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.

Traditional 'Fagli Festival' Concludes In Kullu
ಮುಖವಾಡ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು (ETV Bharat)

ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒಂದು ವಾರದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು, ಎಲ್ಲರೂ ಆಯಾ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತಾರೆ. ಶಕ್ತಿ ದೇವರಾದ ವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ, ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಭಯಾನಕ ಮರದ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ನೃತ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪೌರಾಣಿಕ ಮಹತ್ವ: ಅರ್ಚಕ ನವೀನ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂಜಾರ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವಂತೆ. ವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಈ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದರೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಭಯಾನಕ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಈ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷತೆ. ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಈ ವಿಜಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದೇ ಈ ಫಗ್ಲಿ ಹಬ್ಬ. ಬಂಜಾರ್ ಕಣಿವೆಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮರದ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, 'ದೇವ ನೃತ್ಯ'ದೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

Traditional 'Fagli Festival' Concludes In Kullu
ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಮುಖವಾಡಗಳು (ETV Bharat)

ಹಿಮಾಲಯ ನೀತಿ ಅಭಿಯಾನದ ಸಂಯೋಜಕ ಗುಮನ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಫಗ್ಲಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಂಜಾರದ ಆಯ್ದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮರದ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಿಷೇಧ: ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಕಿಶನ್ ಠಾಕೂರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೂರು ದಿನಗಳ ಫಗ್ಲಿ ಉತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದ ಆಯ್ದ ಪುರುಷರು ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ನೃತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಅಂತಿಮ ದಿನವಾದ ಶನಿವಾರ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಕ್ಷಸ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಓಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಆಚರಣೆ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ನೃತ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ಅಶ್ಲೀಲ ಹಾಡು, ನಿಂದನೀಯ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳಿದರು.

Traditional 'Fagli Festival' Concludes In Kullu
ಫಗ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು (ETV Bharat)

ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮುಖವಾಡ ನೃತ್ಯ: "ಕಣಿವೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮನೋಜ್ ತಿವಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಖವಾಡ ನೃತ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಬಂಜಾರ್ ಕಣಿವೆಗೆ ಬಂದಿರುವೆ. ನಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖವಾಡ ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣಲೆಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ. ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು" ಎಂದು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

Traditional 'Fagli Festival' Concludes In Kullu
ವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣನ ಮೆರವಣಿಗೆ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಜನನ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಗೋಚಿ ಹಬ್ಬ: ಹಿಮಾಚಲದಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ!

TAGGED:

BANJAR FAGLI FESTIVAL
SIGNIFICANCE OF FAGLI FESTIVAL
FAGLI FESTIVA
ಫಗ್ಲಿ ಉತ್ಸವ
FAGLI FESTIVAL CELEBRATION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.