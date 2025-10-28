ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲ್ಲ: ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ I.N.DI.A ಕೂಟ
ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟವು ಇಂದು ತನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : October 28, 2025 at 8:25 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ(ಬಿಹಾರ): ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಭರಪೂರ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದಾಗಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಇಂದು ತನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟವು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಧಾರಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬೋಧ್ ಗಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಬೌದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಬೌದ್ಧ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ತೇಜಸ್ವಿ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ವಕ್ಫ್ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷಗಳ I.N.D.I.A ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಕೂಟದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷವಾದ ಸಿಪಿಐ(ಎಂಎಲ್) ಲಿಬರೇಶನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೀಪಂಕರ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರು, ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದರು.
ಆರ್ಜೆಡಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾರಿ ಸೊಹೈಬ್ ಅವರು, ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರೆ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದ ಈ ಭರವಸೆಯು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಕಾನೂನನ್ನು ರಾಜ್ಯವೊಂದರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಗೆ ತಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಭರವಸೆಗಳು:
- ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಓರ್ವ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ
- ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಗೆ 2500 ರೂಪಾಯಿ
- ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಮರುಜಾರಿ
- ಪಂಚಾಯತ್, ಪುರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 20, ಎಸ್ಸಿ-ಎಸ್ಟಿಗೆ 20% ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳ
- ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 200 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್
- ಜನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ
- ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಡಿ ರೈತರ ಬೆಳೆ ಖರೀದಿ
- ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಆಡಳಿತ, ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪಿಂಚಣಿ, ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ, ವಿಮೆ
