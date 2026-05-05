ಯುಎಇಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ 'ವಾಂಟೆಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್' ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ: CBI
ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಬಿಐ, ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ರೆಡ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
Published : May 5, 2026 at 10:52 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ)ಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ರೆಡ್ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಸ್ ಕಕ್ಕತ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಯುಎಇಯಿಂದ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಸುಲಿಗೆ, ವಂಚನೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದುರುಪಯೋಗ, ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ, ವಂಚನೆ, ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದಂಧೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚುಕೋರ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ನನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳದ (ಸಿಬಿಐ) ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಬಿಐ, ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ರೆಡ್ ನೋಟಿಸ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಯುಎಇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಫೆಡರಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೆಡ್ ನೋಟಿಸ್ ಎಂದರೆ ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ನ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬೇಕಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿನಂತಿಯಾಗಿದೆ.
ಕ್ರಿಮಿನಲ್ನನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಸಿಬಿಐ ಯುಎಇಗೆ ವಿನಂತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಬಿಡದೆ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮನ್ವಯದ ಮೂಲಕ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಂಟೆಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
