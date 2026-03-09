ETV Bharat / bharat

ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೀಡಬೇಕೇ?; ವಕೀಲರ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಪಿಐಎಲ್‌ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್

ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಐದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ.

Supreme Court
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ (GETTY IMAGES)
ನವದೆಹಲಿ : ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಐದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯ "ಕಳಪೆ" ಕರಡು ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಸೋಮವಾರ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಎಂದು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ "ತಾಮಸಿಕ್" ಪದಾರ್ಥಗಳಿವೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಜಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮನವರಿಕೆಯಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಸಿಜೆಐ ಅವರು, ವಕೀಲರು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ಐದು ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಕೀಲ ಸಚಿನ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಕರಡು ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಜೆಐ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಸಿಜೆಐ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠವು, ವಕೀಲರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ "ಆಧಿ ರಾತ್ ಕೋ ಯೇ ಸಬ್ ಅರ್ಜಿ ಕರಡು ಕರ್ತೆ ಹೋ ಕ್ಯಾ? (ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೀರಾ?) ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂಶವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸಿಜೆಐ, 'ಯಾವುದೇ ಮದ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೇಲೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಮುದ್ರಿಸಲು ಅವರು ಶಾಸನಬದ್ಧವಾಗಿ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಊಹೆಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು.

ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, 'ಅದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು? ಎಂದು ವಕೀಲರು ವಾದಿಸಿದರು.

ಆಗ ಸಿಜೆಐ, 'ಶಾಸನಬದ್ಧ ಲಿಖಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಜನರು ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು? ಎಂದು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ವಕೀಲರು, ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದರು.

"ಹಾಗಾದರೆ, ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ?" ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ "ತಾಮಸಿಕ್" ಅಂಶ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಲು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೇರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು "ತಾಮಸಿಕ್" ಆಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಸಿಜೆಐ, "ನೀವು ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ನೋಯಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ?" ಎಂದು ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಾಜರಾದ ಗುಪ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.

ಈ ಅರ್ಜಿಗಳ ಕರಡು ರಚನೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಹಾಗೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಯಾವುದೇ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಇದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, "ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಘೋಷಣೆಯ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಪೀಠ, ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಕಾನೂನು ಅಡಿಪಾಯದ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಕೀಲರಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅನುಕರಣೀಯ ದಂಡಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ಹೇಳಿದರು.

