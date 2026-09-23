ಲಡಾಖ್ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 20 ಕಿಮೀ ಪಾದಯಾತ್ರೆ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಲಡಾಖ್ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 20 ಕಿಮೀ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಿತು.
Published : September 23, 2026 at 4:46 PM IST
ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು- ಕಾಶ್ಮೀರ): ಲಡಾಖ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಆರನೇ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದಿದ್ದ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆಗೆ ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹವಾಮಾನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಗಿಲ್ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ರಂದು, ಲಡಾಖ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಆರನೇ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಯುವಕರು ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾದರು. ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಕರಾಳ ಘಟನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರು ಇಂದು ಲೇಹ್ನಲ್ಲಿ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.
ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯು ಲೇಹ್ನ ಖಾರೂ ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೇಹ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬಾಡಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಇದರ ಸದಸ್ಯರೂ ಆಗಿರುವ ವಾಂಗ್ಚುಕ್, ಲಡಾಖ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
A year ago, four young people were shot in Leh during the agitation for the Democratic and Constitutional rights of the people of Ladakh. On Martyrs’ Day, we pay our solemn homage to them and stand in complete solidarity with their families.— Mallikarjun Kharge (@kharge) September 23, 2026
The judicial inquiry into the tragic…
ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿ: ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಲಡಾಖ್ ಆಡಳಿತವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ತಲಾ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾದವರಿಗೆ ತಲಾ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಲಡಾಖ್ ಜನತೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ವಾಂಗ್ಚುಕ್, ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ಗೌರವಯುತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಲಡಾಖನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಬಳಿಕವೇ ಭೂಮಿ, ಮದ್ಯದ ನೀತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹೋರಾಟದ ವೇಳೆ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಜನರ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ನಾಳೆ (ಗುರುವಾರ) ಲೇಹ್ನಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮಕ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೇಹ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬಾಡಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೆರಿಂಗ್ ದೋರ್ಜೆ ಲಕ್ರುಕ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ಸಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಮಾತುಕತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಕೇಂದ್ರದ ಭರವಸೆ: ಈ ನಡುವೆ, ಲಡಾಖ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವಿಧಿ 371ರ ಅಡಿ ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಾಗಿ ಲಡಾಖ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಶಿಶ್ ಕುಂದ್ರಾ ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲ: ಇತ್ತ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, "ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ನಡೆದ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು. ಲಡಾಖನ್ ಭೂಮಿ, ಉದ್ಯೋಗ, ಪರಿಸರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಆರನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: