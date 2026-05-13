ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಗೋಡೆ, ಟಿನ್ಶೀಟ್ ಕುಸಿದು 6 ಭಕ್ತರ ಸಾವು; 15 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ; ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಂತಾಪ
ಪಶ್ಚಿಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಾತ್ ತೆಹ್ಸಿಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೋಥೆವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಗುದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
Published : May 13, 2026 at 9:21 AM IST
ಸಾಂಗ್ಲಿ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಟಿನ್ಶೀಟ್ ಕುಸಿದು ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ಭಕ್ತರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 15 ಜನರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಾತ್ ತೆಹ್ಸಿಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೋಥೆವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಗುದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 350 ಭಕ್ತರು ಇದ್ದರು. ಸಂಜೆ, ಹಠಾತ್ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಟಿನ್ಶೀಟ್ನ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸಾಂಗ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿ ತುಷಾರ್ ದೋಷಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Deeply pained to hear the loss of lives due to the collapse of a wall in Sangli, Maharashtra. My thoughts are with the bereaved families in this sad hour. May the injured recover at the earliest: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) May 12, 2026
ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಆರು ಭಕ್ತರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 12-15 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೋಷಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಬ್ಬರು ಭಕ್ತರು ಸೇರಿ ಆರು ಮಂದಿ ಸಾವು: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೃತರನ್ನು ಪಂಡೋಜರಿಯ ಮಂಗಲ್ ಭೌಸಾಹೇಬ್ ಮೋಥೆ (45), ಡೊಮ್ನಾಲ್ನ ಅರುಣ್ ವಿಜಯ್ ಗೆಜ್ಗೆ (14), ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡೊಮ್ನಾಲ್ನ ಸೋನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗೆಜ್ಗೆ (14), ದರಿಬಡ್ಚಿಯ ಕೊಂಡಿಬಾ ಸೌಬಾ ಗೆಜ್ಗೆ (65), ಕರ್ನಾಟಕದ ಟಕ್ಕಲ್ಕಿಯ ಸಂಜುಬಾಯಿ ರಾಮ್ ಚೌಧರಿ (51) ಮತ್ತು ದರಿಬಡ್ಚಿಯ ಶಂಕರ್ ಅಬಾ ಲೋಖಂಡೆ (75) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಂಖ್, ಮಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಜಯಪುರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ: ಈ ಜೀವಹಾನಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಜೀವಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ತೀವ್ರ ನೋವಾಗಿದೆ. ಈ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ (ಪಿಎಂಒ) ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ನಳಂದದಲ್ಲಿ ನೀಟ್ 'ಸಾಲ್ವರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್' ಪತ್ತೆ: ನಗದು, ನಕಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳಿದ್ದ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ
ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪ: ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದ ಗುಂಪು; ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾದ ಜನ!