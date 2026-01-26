ETV Bharat / bharat

ವಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್​: ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮೋಡಿ

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬಸ್​ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾದರಿ, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರವಾದ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿವೆ.

Walking Star Hotels: The Charm of Caravan Tourism in Tirupati,
ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮೋಡಿ (ETV Bharat)
ತಿರುಪತಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ತಿರುಪತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಭಕ್ತರು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಡುವ ಬದಲು ತಿರುಪತಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಒಂದು ನವೀನ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದನ್ನು ವಾಸ್ತವಕ್ಕಿಳಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.

ಸರಿಯಾದ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲು ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿವು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ; ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ಯಾರವಾನ್‌ಗಳು ತಿರುಪತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ (APTDC) ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಕಂಪನಿಗಳು ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿವೆ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬಸ್​ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾದರಿ, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರವಾದ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿವೆ. ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳ ಅಂತಿಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವು ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ತಿರುಪತಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್‌ನಂತಹ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಇದು ಒದಗಿಸಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ಅವರು ಆನಂದಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕ್ಯಾರವಾನ್​ನಲ್ಲಿವೆ; ಕ್ಯಾರವಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬಹುದು. ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಅಡುಗೆಮನೆ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಉಪಾಹಾರದಿಂದ ಭೋಜನದವರೆಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಸಂಘಟಕರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರೆ, ಅಗತ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ?: ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರವಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಪೈಲಟ್ (ಚಾಲಕ) ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ದೂರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬಾಡಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

APTDC ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ವಿವರವಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದೇಶವಾರು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಖಾಸಗಿ ನಿರ್ವಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ; ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರವಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಕೋಣೆಗಳು, ಹಾಲ್, ಅಡುಗೆಮನೆ, ಶೌಚಾಲಯ, ಸೋಫಾಗಳು, ದೂರದರ್ಶನ, ಸಂಗೀತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವೈ-ಫೈ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಭೇಟಿ; ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ, ಸಂದರ್ಶಕರು ಹಾರ್ಸ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸ್, ತಲಕೋಣ, ನಾರಾಯಣವನಂ, ಶ್ರೀಕಾಳಹಸ್ತಿ, ಕರ್ವೇತಿನಗರಂ, ಕಾಣಿಪಕಂ, ಚಂದ್ರಗಿರಿ, ಕುಪ್ಪಂ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಂತಹ ಹಲವಾರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ರಮಣೀಯ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.

ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯಾಣ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಈ ಕ್ಯಾರವಾನ್‌ಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು APTDC ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಿರುಪತಿ ಕೇವಲ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

