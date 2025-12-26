ಕೇರಳದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ವಿ.ವಿ.ರಾಜೇಶ್ ಆಯ್ಕೆ
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಮೊದಲ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ವಿ.ವಿ.ರಾಜೇಶ್ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 26, 2025 at 5:58 PM IST
ತಿರುವನಂತಪುರಂ(ಕೇರಳ): ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ವಿ.ವಿ.ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.
ಇಂದು (ಶುಕ್ರವಾರ) ನಡೆದ ಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಓರ್ವ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಬೆಂಬಲ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 51 ಮತ ಪಡೆದರು. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ, ಎಲ್ಡಿಎಫ್ನ ಪಿ.ಶಿವಾಜಿ 29 ಮತ ಪಡೆದರೆ, ಯುಡಿಎಫ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಶಬರಿನಾಥನ್ 19 ಮತ ಪಡೆದರು. ಈ ಪೈಕಿ ಎರಡು ಮತಗಳನ್ನು ಅಮಾನ್ಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.
101 ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಪೈಕಿ 50 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ: ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ 101 ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಪೈಕಿ 50 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಕೇರಳ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಆಡಳಿತದ ನಂತರ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿ.ವಿ.ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ.ಮುರಳೀಧರನ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕೊಲ್ಲಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಫ್ನ ಎ.ಕೆ.ಹಫೀಜ್ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ, ಕೊಚ್ಚಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿರುವ ಯುಡಿಎಫ್ನ ವಿ.ಕೆ.ಮಿನಿಮೋಲ್, ತ್ರಿಶೂರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಫ್ನ ಡಾ.ನಿಜಿ ಜಸ್ಟಿನ್ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ಕೋಜಿಕೋಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಕಣ್ಣೂರು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಫ್ನ ಪಿ.ಇಂದಿರಾ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಆರು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಫ್ ನಾಲ್ಕು, ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ತಲಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗೆದ್ದಿವೆ.
ಕೇರಳದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಪುರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ದಿಯಾ ಬಿನು: ಪಾಲಾ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 21 ವರ್ಷದ ದಿಯಾ ಬಿನು ಪುಲಿಕ್ಕಂಕಂಡಮ್ ಯುಡಿಎಫ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪುರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೇರಳದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಪುರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾದರು.
ತಂದೆ ಬಿನು, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಿಜು ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಿಯಾ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಯುಡಿಎಫ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಕೇರಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ (ಮಣಿ) ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದ ಪಾಲಾದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ, ತ್ರಿಪುನಿತುರ ಮತ್ತು ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಪುರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
