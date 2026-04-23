ETV Bharat / bharat

ಗುಜರಾತ್​ನ ಉಮ್ರೆತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಾರಾಮತಿ, ರಾಹುರಿಯಲ್ಲಿಂದು ಉಪ ಚುನಾವಣೆ

ಎನ್​ಸಿಪಿ ನಾಯಕ ಅಜಿತ್​ ಪವಾರ್​ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನದಿಂದ ತೆರವಾಗಿರುವ ಬಾರಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್​ ಅವರು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

voting-underway-for-gujarats-umreth-mh-baramati-rahuri-assembly-bypoll
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By PTI

Published : April 23, 2026 at 10:26 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದು ಗುಜರಾತ್​ನ ಉಮ್ರೆತ್​ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಾರಾಮತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಉಪ ಚನಾವಣೆಯ ಮತದಾನ ಸಾಗಿದೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಗೋವಿಂದ್ ಪರ್ಮಾರ್ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ತೆರವಾಗಿರುವ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಆನಂದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಮ್ರೆತ್​ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7ರಿಂದ ಮತದಾನ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 6ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 306 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹರ್ಷದ್ ಗೋವಿಂದ್‌ಭಾಯ್ ಪರ್ಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಭೃಗುರಾಜ್‌ಸಿಂಹ ಚೌಹಾಣ್ ನಡುವೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೂವರು ಸ್ವತಂತ್ರರು ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ಗೋವಿಂದ ಪರ್ಮಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಹರ್ಷದ್ ಪರ್ಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ 62 ವರ್ಷದ ಭೃಗುರಾಜ್‌ಸಿಂಹ ಚೌಹಾಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟು 2,45,623 ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ 9 ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು 22 ಮೈಕ್ರೋ ವೀಕ್ಷಕರು ಸೇರಿದಂತೆ 1,500 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರಾಮತಿ, ರಾಹುರಿಯಲ್ಲೂ ಉಪಚುನಾವಣೆ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಾರಾಮತಿ ಮತ್ತು ರಾಹುರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಸಾಗಿದ್ದು, ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಕಾರಣ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 23 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದು, ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್​ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಜನವರಿ 28ರಂದು ಬಾರಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ ದುರಂತದಿಂದಾಗಿ ಅಜಿತ್​ ಪವಾರ್​ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಶಿವಾಜಿ ಕಾರ್ಡಿಲೆ ನಿಧನದಿಂದ ರಾಹುರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಾರ್ಡಿಲೆ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎನ್‌ಸಿಪಿ (ಎಸ್‌ಪಿ) ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೋವಿಂದ ಮೊಕಾಟೆ ಮತ್ತು ವಂಚಿತ್ ಬಹುಜನ್ ಅಘಾಡಿಯ ಸಂತೋಷ್ ಚಲ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಮೇ 4ರಂದು ನಡೆದು ಅಂದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ತಮಿಳುನಾಡು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣೆ: ಮತದಾನ ಆರಂಭ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಮೋದಿ, ರಾಹುಲ್, ಖರ್ಗೆ ಕರೆ

ಇಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ: 5.73 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರ ಕೈಯಲ್ಲಿ 4,023 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ

TAGGED:

BARAMATI ASSEMBLY BYPOLL
GUJARATS UMRETH ASSEMBLY BYPOLL
ASSEMBLY BYPOLL
RAHURI ASSEMBLY BYPOLL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.