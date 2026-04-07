ಮತದಾನ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ: ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಕೇರಳ ಸಿಇಒ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

VOTING AWARENESS DRIVE: KERALA CEO'S JIG GOES VIRAL ON SOCIAL MEDIA
ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಕೇರಳ ಸಿಇಒ (ANI Video Screenshot)
By PTI

Published : April 7, 2026 at 1:00 PM IST

ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ಕೇರಳ: ಕೇರಳದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ - CEO ರತನ್ ಯು ಕೇಳ್ಕರ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಜೋಶ್​ನಿಂದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಯುವ ಮತದಾರರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅರಿವುಮೂಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

1.33 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅನು ಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಶಿವಶಕ್ತಿವೇಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಿಇಒ) ಕೇಳ್ಕರ್ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಚುನಾವಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸರೀನ್ ಎಸ್.ಎಸ್; ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸತ್ಯಭಾಮ, ಅನಘಾ ಸಜಿಕುಮಾರ್, ಮಾನಸ ಆರ್.ಬಿ, ದೇವಿಕಾ ಅನಿಲ್, ದೀಪಾ ಎಲ್, ಅನೀಶ್ ಎಂ.ಎಸ್, ಅಭಿಜಿತ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನ್ ಕೂಡ ಬೀಚ್-ಸೈಡ್ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಲಯಬದ್ಧ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ ಬೇಕು... ಒಂದು ಗುರಿ ಆಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಮತವು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು" ಎಂಬಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯುವ ಮತದಾರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತದಾರರಿಗೆ 'ಹಲ್ವಾ' ನೀಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಮತ್ತು ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿನ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಉಬರ್ ಉಚಿತ ಸವಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ಮತ್ತು 11 ರಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಪ್ಲೈಕೋ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಹಾಗೂ ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ವಿಶಿಷ್ಠ ಪ್ರಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ: ಇಂದು ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರ ಅಂತ್ಯ, ಇನ್ನೇನಿದ್ದರೂ ಮೌನ ಪ್ರಚಾರ; ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಆಯೋಗ

VOTING AWARENESS DRIVE
ರತನ್ ಯು ಕೇಳ್ಕರ್
VIDEO VIRAL
ELECTION
RATHAN U KELKAR

