ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು; ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೊರಗಿಡುವುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
Published : April 1, 2026 at 4:29 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ತೀರ್ಪುಗಳು ಕಟ್-ಆಫ್ ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಪುಲ್ ಪಂಚೋಲಿ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ SIR ವಿಷಯವು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಿತು. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್, ಶ್ಯಾಮ್ ದಿವಾನ್, ಮೇನಕಾ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ಗೋಪಾಲ್ ಶಂಕರನಾರಾಯಣನ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ದಾಮ ಶೇಷಾದ್ರಿ ನಾಯ್ಡು ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು.
ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಾಗ್ಚಿ ಹೇಳಿದರು. ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಸಿಬಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಯೋಗದ ಪರ ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದರು.
ಅಲ್ಲದೇ, ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅದನ್ನು ಬಾಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ದಾಖಲೆಯ ನೈಜತೆ, ದೃಢೀಕರಣ ಅಥವಾ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದವಿರುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ, ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಅದನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿ. ಅವರು ಈ ದಾಖಲೆಗಳ ನೈಜತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪೂರೈಸುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಂತೆ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ಪೀಠವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಇಲ್ಲದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪೀಠದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಾಗ್ಚಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ - ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಸಮರ್ಥನೀಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಆಯೋಗದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಲಿ - ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಾಗ್ಚಿ ಹೇಳಿದರು. ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ಅವರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನ್ಯಾಯಪೀಠವು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ತಾಲಿಮುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಕೀಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿತು.ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮತದಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕು.
ಇಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತದಾನದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನೇತೃತ್ವದ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗೆ ಆ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆಯು ಅಸಮರ್ಥನೀಯ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೂ, ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಾಗ್ಚಿ ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ (ECI) ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅದರ ತಾರ್ಕಿಕ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.
ನಾವು ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ: ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾವು ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆಗೆ ಕಟ್ಆಫ್ ದಿನಾಂಕ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮೀರಿರಬಾರದು ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪರ ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದರು.
ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊನೆಯ ದಿನದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಅಥವಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬರುವವರನ್ನು ನಾವು ಕಟ್-ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪೂರಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೂರ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠವು ಹೇಳಿದೆ.
ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಎರಡು ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೀಠವು ಗಮನಿಸಿತು. ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಆಶಾವಾದದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 1.75 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪೀಠವು ಗಮನಿಸಿತು.
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ 6 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೀಠ ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮೌಖಿಕ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇತೃತ್ವದ 19 ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳ ರಚನೆಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಪೀಠವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 6 ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
