ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಬೆಳಗಲು ನಿತ್ಯ 4 ಕಿಮೀ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅಂಧ ಶಿಕ್ಷಕ!

ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅಂಧ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ನಿತ್ಯ 4 ಕಿಮೀ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

TEACHER WALKS 4 KM DAILY BIHAR VISUALLY CHALLENGED TEACHER
ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಮಶಿಶ್ ಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
Published : April 25, 2026 at 2:11 PM IST

ಶೇಖ್‌ಪುರ (ಬಿಹಾರ): ಇವರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ಕತ್ತಲಾಗಿದ್ದರೂ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಬೆಳಗಲು ನಿತ್ಯ 4 ಕಿಮೀ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಬದುಕು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರ ಹೆಸರು ರಾಮಶಿಶ್ ಕುಮಾರ್. 6ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಛಲಬಿಡದೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಖಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸುಮಾರು 4 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಚರಿಹರಿ ಗ್ರಾಮದ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಲು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

6ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ: ನಾನು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಕೊಳಕು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದವು. ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂತಾ ರಾಮಶಿಶ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

TEACHER WALKS 4 KM DAILY BIHAR VISUALLY CHALLENGED TEACHER
ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಮಶಿಶ್ ಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)

ಕಣ್ಣು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದು ಇವರ ಪೋಷಕರಿಗೇ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಊರಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಇವರ ತಂದೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಗ ಇವರ ಜೀವನ ಹಾದಿ ಬದಲಾಯಿತು.

1990 ರಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಪದವಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತು. 2006 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬಿಹಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇರಿ, ಅಂದಿನಿಂದ ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸವಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವ ಇವರು ಬ್ರೈಲ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗುವಂತೆ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

"ರಾಮಶಿಶ್ ಸರ್ ಬೋಧನೆಯು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೆಯಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲವೇ ಅವರೇ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು 4 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಯುಷ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

ರಾಮಶಿಶ್ ಅವರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬೋಧನಾ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕಾ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಪಾಠವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಸುಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಮಶಿಶ್ ಅವರು ಅಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. "ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. NGO ಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಧರ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಇವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಮೀಸಲಾದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಕೂಡ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬದ್ಧತೆ ಮೆರೆಯುವ ರಾಮಶಿಶ್: ಅದೆಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಬದ್ಧತೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 4 ಕಿಮೀ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಅದರಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ರಾಮಶಿಶ್ ಮಾತು.

