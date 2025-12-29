ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೋ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತೋಟವೋ?: ಟ್ರೀ ಮ್ಯಾನ್ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ 2500 ಅಪರೂಪದ ಸಸಿಗಳು!
ಟ್ರೀ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಬಿಹಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನೇ ತೋಟವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೋಟದೊಳಗೆ ಮನೆಯೋ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ತೋಟವೋ ಎಂಬಂತಿದೆ.
Published : December 29, 2025 at 8:14 PM IST
ಛಪ್ರಾ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆವರಣ ಮತ್ತು ಛಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ, ಹೂ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಔಷಧೀಯ ಗುಣವುಳ್ಳ ಅಂದಾಜು 2500 ಅಪರೂಪದ ಸಸಿಗಳಿವೆ!.
ಹೌದು, ಬಿಹಾರದ ಸರನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿವಾಗಿರುವ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮನೆಯನ್ನೇ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಇವರ ಬಾಲ್ಯದ ಉತ್ಸಾಹವು ಸದ್ಯ 55ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
"1979 ರಲ್ಲಿ ಐದನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿತು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ, ನಾನು ತಂದೆ ಜತೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಸೈನಿಕರು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಸಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ, ನನ್ನ ತಂದೆ 2003 ರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದಾಗ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡೆವು. ಆಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಡೆಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ" ಅಂತಾರೆ ಟ್ರೀ ಮ್ಯಾನ್.
5 ರಿಂದ 2,500 ಸಸಿಗಳವರೆಗೆ: ಜಮೀನ್ದಾರರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, 5 ಮಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ ಹವ್ಯಾಸ ಇಂದು 2,500 ಮಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಮನೆಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಜನ ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾವು, ಪೇರಲ, ಬಾಳೆ, ಕಿತ್ತಳೆ, ಬೇವು, ಸೇಬು, ಲಿಚಿ, ಪಪ್ಪಾಯಿ, ನಿಂಬೆ, ಅನಾನಸ್, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸೇರಿ ತರಹೇವಾರಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಾವಯವವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಿಯಾಝಾಕಿ ಮಾವು ಸೇರಿ ಐದಾರು ವಿಧದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ಅಂತಾರೆ ನರೇಂದ್ರ.
50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು: 108 ತುಳಸಿ ಗಿಡಗಳು, ರೋಸ್ಮರಿ, ಪಥಲಟ್ಟಿ, ಲೋಳೆಸರ, ಅರಿಶಿನ, ಸಾತಲು, ಗಿಲೋಯ್, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಶತಾವರಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಆಮ್ಲಾ, ನಿಂಬೆ, ಬೆಹಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಧದ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪರೂಪದ ಸಸ್ಯಗಳು: ಇವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಗಾಹಿ ಪಾನ್, ದೇಸಿ ಪಾನ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ನೇರಳೆ, ಚೆರ್ರಿ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಅಜವಾನ್, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಖರ್ಜೂರ, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಾ ಕೂಡ ಇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹವಾಮಾನ ಗುರುತಿಸುವ (ವೆದರ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್) ಅಪರೂಪದ ಸಸ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಸೇಜ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ "ವೆದರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್" ಸಸ್ಯವನ್ನು ಅದರ ಹೂಬಿಡುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಮಳೆ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಅರಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೂವುಗಳು ಗುಲಾಬಿ, ನೀಲಿ ಅಥವಾ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಎಲೆಗಳು ಕೂದಲುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೋಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ಬ್ರೋಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ (Monstera Adansonii) ಸಸ್ಯವು ವಿಶಿಷ್ಟ ರಚನೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ "ಬ್ರೋಕನ್ ಹಾರ್ಟ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಹಾರ್ಟ್ (ಡೈಸೆಂಟ್ರಾ ಎಕ್ಸಿಮಿಯಾ) ಸಸ್ಯವು ಸುಂದರವಾದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರಳಿಸುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಪ್ರಬೇಧದ "10ಕೆಜಿ" ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಸ್ಯವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಣ್ಣು 100 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಇರುತ್ತದೆ.
ಬೆಹಯಾ, ಜುಮ್ಕಾ.. ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕೇಳಿರದಂತ ಅಪರೂಪದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇವರು ಪೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ "ಬೆಹಯಾ" (ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೆಸರು: ಇಪೋಮಿಯಾ ಕಾರ್ನಿಯಾ) ಒಂದು. ಇದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಎಲೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗುವ ಒಂದು ಸಸ್ಯ. ಬೆಹಯಾಸಸ್ಯದ ಬೇರು, ಎಲೆ, ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಹೂವು ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಸ್ಯ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲೆ ಮತ್ತು ಬೇರು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣ ಹೊಂದಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಸುಗಳ ಕಾಲು ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ಇದು ಮದ್ದಾಗಿದೆ.
ರಂಗೂನ್ ಕೆಂಪು ಬಳ್ಳಿ : ರಂಗೂನ್ ಕೆಂಪು ಬಳ್ಳಿ ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಕಿವಿಯೋಲೆಯ ಆಕಾರದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು Rangoon Creeper ಅಥವಾ Chinese Lantern Plant ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಿಸರ್ಚ್ ಗೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೂ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ. ಗೊಂಚಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೂಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಜೇನುನೊಣಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
"ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಲಗುಲಾಬಿ ಸಸಿಯಿದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಕೂದಲು ಬಿಳಿ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಮಿರ್ಚಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡವೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅಪರೂಪದ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ಗಿಡವಿದೆ" ಅಂತಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್.
ಅಡುಗೆಮನೆ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ: ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 5 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರೂ ಕೂಡ ನೆರವಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ಟ್ರೀ ಮ್ಯಾನ್.
ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ವೀಕ್ಷಣೆ: ಈ ಅದ್ಭುತ ತೋಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇವರ ತೋಟದ ಸಸ್ಯಗಳ ಪರಿಮಳ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶ ಹರಡುತ್ತದೆ" ಅಂತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರಮಾನಂದ ಸಿಂಗ್.
"ಇಂದು, ಪರಿಸರ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಸಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಟ್ರೀ ಮ್ಯಾನ್ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೂರಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಬೇವಿನ ಮರ; ದೇವತೆಯೆಂದೇ ತಿಳಿದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು
ಪಿಂಚಣಿ ಹಣದಲ್ಲಿ ಮರ ಬೆಳೆಸುವ 'ಟ್ರೀ ಮ್ಯಾನ್': 3 ದಶಕಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಅರಸಿ ಬಂತು 'ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧು ಪ್ರಶಸ್ತಿ'