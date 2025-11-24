ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕ: ಕೊಹ್ಲಿ, ಗಂಭೀರ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಂತಾಪ
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಹಿ-ಮ್ಯಾನ್' ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ(89) ಇಂದು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಟನ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕವೂ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದೆ.
Published : November 24, 2025 at 8:22 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ, ಹೆಸರಾಂತ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದವರು-ಕೊಹ್ಲಿ: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಂದು ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಂತಕಥೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದವರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ ನಿಜವಾದ ಐಕಾನ್. ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಂತಾಪಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನವರು- ಗಂಭೀರ್: ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ವರ್ಚಸ್ಸು ಹೊಂದಿದ್ದವರು. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನವರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯ-ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್: ವೇಗಿ ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಜಿ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ತೀವ್ರ ದುಃಖವಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಮರಣೀಯ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂತಾಪಗಳು. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಲಾತೀತ ಅಭಿನಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ-ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಐಕಾನ್ ಇಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಜಿ ಅವರ ಪರಂಪರೆ, ಕಾಲಾತೀತ ಅಭಿನಯಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತಾಪಗಳು ಎಂದು ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಜೈ ಅವರಷ್ಟೇ ವೀರು ಅವರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ- ಕೈಫ್: ನಾನು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸಾಬ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರಿನವ. ನಾನು ಜೈ ಅವರಷ್ಟೇ ವೀರು ಅವರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲದ ಯಾರನ್ನೂ ನಾನೆಂದಿಗೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬೆಳಗಿಸಿದ ಕಾಲಾತೀತ ತಾರೆ-ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್: ಎನ್ಸಿಎ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಧರ್ಮೇಂದರ್ ಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದ ಕಾಲಾತೀತ ತಾರೆ. ಅವರ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗಿವೆ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ನಟ. ಚಿನ್ನದ ಹೃದಯ- ಸಿಧು: ನವಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಧು ಅವರು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ನಾನು ನೋಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ನಟ. ಚಿನ್ನದ ಹೃದಯ . 'ಶೋಲೆ' ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವಾಗಬಲ್ಲದು. ನನಗೆ ತಂದೆಯಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದಂತಕಥೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇವರ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತ್ತು.
ತೀವ್ರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 12ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸಿದ್ದವು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
