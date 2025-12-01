ETV Bharat / bharat

ಈ ಎರಡು ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ SIR ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು: ಸರ್ಕಾರಿ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನೂ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಜನ, ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದ BLOಗಳು!

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಕಂಕೇರ್‌ನ ಎರಡು ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳಲ್ಲಿ SIR ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ BLO ಗಳಿಗೆ ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Villagers Give Sleepless Nights To BLOs By Boycotting SIR
SIR ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 1, 2025

ಕಾಂಕೇರ್,ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ: ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಕಾರ್ಯವು ಕಾಂಕೇರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರೋನಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ (BLOಗಳು) ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಲೆಂಡಾರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಸರೋನಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಸುಮಾರು 50 ಬುಡಕಟ್ಟು ನಿವಾಸಿಗಳು SIR ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಮ್ಮ ರೇಷನ್ನೂ ಬೇಡ, ಆವಾಸ್​ ಯೋಜನೆಯೂ ಬೇಡ: ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು PDS ಪಡಿತರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (PMAY) ಅಡಿ ಮನೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಪಡಿತರ ಕೋಟಾ ಸಹ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ PMAY ಅಡಿ ನೀಡಿದ ಮನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕುಟುಂಬಗಳು ನಿರಾಕರಿಸಿವೆ.

SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿರಾಕರಣೆ: ಸರೋನಾದ ಸುಮಾರು 22 ನಿವಾಸಿಗಳು SIR ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ನಾನು ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸರೋನಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ BLO ಯುಗಲ್ ಶೋರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಮಾರು 28 ರಿಂದ 30 ಜನರು SIR ಫಾರ್ಮ್​ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರೋನಾದಂತೆಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತಂಡಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ: ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು SIR ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಲು ನಾವು ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕಾಂಕೇರ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ನೀಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಹಾದೇವ್ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ETV ಭಾರತ್ ವರದಿಗಾರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ತಾವು ಮತ್ತು ಇತರರು 'ಕುಟುಂಬ ಪರಿವಾರ್' ಎಂಬ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿದಾಗಿನಿಂದ ಅವರು ಮತದಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಕಾಂಕೇರ್, ಚರಮಾ, ಭಾನುಪ್ರತಾಪ್ಪುರ, ನರಹರ್‌ಪುರ, ಅಂತಘರ್, ದುರ್ಗ್ಕೊಂಡುಲ್ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲಿಬೇಡಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶೇ. 94 ರಷ್ಟು ಎಣಿಕೆ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗದ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ನವೆಂಬರ್ 4 ರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 30 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 19.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನಗಣತಿ ನಮೂನೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಒಟ್ಟು 21.23 ಮಿಲಿಯನ್ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ. 91 ರಷ್ಟಾಗಿದೆ.

