ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮರು ಮತಾಂತರವಾಗಲು ಒಪ್ಪಿದ ಬಳಿಕ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ
ಬೋರಿಯಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : December 27, 2025 at 7:56 PM IST
ಧಮ್ತಾರಿ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ) : ಧಮ್ತಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೋರೈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮುಂದಾದಾಗ, ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ.
'ಮೃತ ಪುನಿಯಾ ಸಾಹು (65) ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡು ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಪುನಿಯಾ ನಿಧನರಾದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಂತರ ಪುನಿಯಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅವರ ಶವವನ್ನು ನೆರೆಯ ನಗರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲು ಗುಂಡಿ ತೋಡಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದ ನಗರಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ಪುನಿಯಾ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ವ್ಯಾಪಕ ಮಾತುಕತೆಗಳ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಪುನಿಯಾ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಬೋರೈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತರ ಕುಟುಂಬವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಒಮ್ಮತದ ನಂತರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶವವನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಹಿಂದೂ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಡಿ.ಕೆ. ಸಾಹು ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಪುನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮೂಲತಃ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದರು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಬೋರಿಯಾ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಜಾತಿಗಳ ಜನರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಸಭೆಯ ನಂತರ, ಕುಟುಂಬವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಿಂದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡ ನಂತರವೇ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಪುನಿಯಾ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕೆಯ ಶವವನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಶವವನ್ನು ದಹನ ಮಾಡಲಾಯಿತು' ಎಂದು ಬೆಲಾರಗಾಂವ್ ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ಅಖಿಲೇಶ್ ದೇಶ್ಲಹರೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪುನಿಯಾ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಪಂಚರು, ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು, ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸದಸ್ಯರು, ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ವ್ಯಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
