ಇದು ಸೈನಿಕರ ಗ್ರಾಮ; ಇಲ್ಲಿನ 70 - 80 ಯುವಕರಿಂದ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ; ಯಾವುದಾ ಊರು?
ಬರ್ಹತಾ, ನೆರೆಯ ಕೈಕ್ರಾ ಮತ್ತು ಬರೇಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಯೋಧನನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಥೆ 2003 ರಲ್ಲಿ ಸರಪಂಚ್ನ ಸೋದರಳಿಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
Published : January 13, 2026 at 8:08 AM IST
ನರಸಿಂಗ್ಪುರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನವಿಲ್ಲ, ಯುವಜನರಿಗೆ ದೈಹಿಕ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಇಲ್ಲ . ಇರುವುದು ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ನೇರ ರಸ್ತೆ ಮಾತ್ರ. ಆದರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ, ಹಳ್ಳಿಯ ಯುವಕರು ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತಾರೆ. ಓಡುವುದು, ಓಡುವುದು ಮತ್ತು ಬೆವರು ಸುರಿಸುವುದು ಇವರ ನಿತ್ಯದ ಕಾಯಕ.
ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ: ಕೈಕ್ರಾ ಮತ್ತು ಬರೇಲಿಯ ನೆರೆಯ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಯುವಕರು ದೈಹಿಕ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿದೆ. ಗದ್ವಾರ ತಹಸಿಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬರ್ಹತಾ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೈನಿಕರ ಗ್ರಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಸೈನಿಕರ ಗ್ರಾಮ: ಬರ್ಹತಾದ ಯುವಕರು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಬಲವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ರಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೈನಿಕರು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಜನರು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ವೀರರನಾಡು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಣ್ಣು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕನನ್ನು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಎಳೆಯ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭ: ಬರ್ಹತಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ನರಸಿಂಗ್ಪುರದಿಂದ 50 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಕೈಕ್ರಾ ಮತ್ತು ಬರೇಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಯುವಕರು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಬರ್ಹತಾದ ಯುವಕರು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ತಲುಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಳೆಯ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬರ್ಹತಾದ 70 - 80 ಜನರು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಸೈನಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. 7-8 ಯುವಕರು ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೂ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸುವ ಯುವಕರು: ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವಕರು ದೈಹಿಕ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ, ಸೇನೆಯು ತನ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಉತ್ಸಾಹವು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತದೆ. ಈ ಯುವಕರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಸೈನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆಕಾಶ್ ಕೌರವ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಕೂಡ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಅವರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಶೈಲೇಶ್ ಕೌರವ್
ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ತಾಯಂದಿರು, ಪತ್ನಿಯರು: ಯುವ ಜವಾನರ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯರು ಸಹ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಲದೀಪ್ ಕೌರವ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಧು ಕೌರ್ ಹೇಳುವುದು ಹೀಗೆ, ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 26 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸೇನಾ ದಿನದ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪತಿ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತಸ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ನಾನು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗ 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಕಿರಿಯ ಮಗ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕುಲದೀಪ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಭಗವತಿ ಬಾಯಿ ಹೇಳಿದರು
ಹುಡುಗಿಯರೂ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ: 2003ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಸೋದರಳಿಯ ರಾಕೇಶ್ ಕೌರವ್. ಆ ಬಳಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಹೋಯಿತು. ಈಗ ಹಳ್ಳಿಯ 8 ರಿಂದ 10 ಹುಡುಗಿಯರು ಸಹ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬರ್ಹತಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರಪಂಚ್ ಆತ್ಮರಾಮ್ ಕೌರವ್ ಹೇಳಿದರು.
13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕೌರವ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಉತ್ಸಾಹ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಬರ್ಹತಾ, ಕೈಕ್ರಾ ಮತ್ತು ಬರೇಲಿಯ ಯುವಕರು ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
