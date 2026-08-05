ಗಡ್ಕರಿ ವಿರುದ್ಧದ ನಿಂದನೀಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ, ನಿಂದನೀಯ ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂತಹ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಆನ್ಲೈನ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಪೀಠವು ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
Published : August 5, 2026 at 1:32 PM IST
ಮುಂಬೈ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂದನೀಯ, ಅಶ್ಲೀಲ ಮತ್ತು ಮಾನಹಾನಿಕರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಆರಿಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಏಕ ಸದಸ್ಯಪೀಠವು, ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದೆ. ನಿಂದನೀಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೆಟಾ, ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಎಲ್ಎಲ್ಸಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ, ನಿಂದನೀಯ ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂತಹ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಆನ್ಲೈನ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಪೀಠವು ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಮೆಟಾ, ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಎಲ್ಎಲ್ಸಿಯಂತಹ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆಯೇ ಅಂತಹ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಯಾವುದಾದರೂ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿವೆಯಾ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಗಳು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅಂತಹ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದರೂ, ಟ್ರಿಗ್ಗರ್ಗಳು ಇರಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಲ್ಲವೇ? ಯಾರಾದರೂ ಅಸಭ್ಯ ಅಥವಾ ನಿಂದನೀಯವಾದದ್ದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತಹದ್ದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಅಥವಾ AI - ರಚಿತ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಚಿವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ನಂತರ ಅವುಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು.
ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ನಂತರ, ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಸಚಿವರ ಮನವಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಫಿಡವಿಟ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪೀಠವು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿತು. ಕಳೆದ ವಾರ ಗಡ್ಕರಿ ಮೆಟಾ, ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪ್, ಗೂಗಲ್ ಎಲ್ಎಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದರು.
ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಕಪೋಲಕಲ್ಪಿತ ವಿಷಯವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಪ್ರಸಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಶ್ವತ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅವರು 11 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನೂ ಕೋರಿದ್ದರು.
ಎಥೆನಾಲ್ - ಮಿಶ್ರಿತ ಇಂಧನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ನಕಲಿ, AI-ರಚಿತ ಮತ್ತು ಮಾನಹಾನಿಕರ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಥೆನಾಲ್ - ಮಿಶ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು E20 ನೀತಿಯನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯವು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಯುತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
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