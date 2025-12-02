ETV Bharat / bharat

2047ರ ವಿಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು: ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ

ದೇಶ ಐದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ತಲುಪಲು ಮತ್ತು 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಕ್ಷಿತ್​ ಭಾರತವಾಗುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ದಿನೇಶ್ ಕೆ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಹೇಳಿದರು.

ADMIRAL DINESH K TRIPATHI
ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ದಿನೇಶ್ ಕೆ ತ್ರಿಪಾಠಿ (ANI)
By ANI

Published : December 2, 2025 at 3:30 PM IST

ಪುಣೆ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಮುಂಬರುವ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಡಲ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ದಿನೇಶ್ ಕೆ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಹೇಳಿದರು. ದೇಶ ಐದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ತಲುಪಲು ಮತ್ತು 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಕ್ಷಿತ್​ ಭಾರತವಾಗುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಸೋಮವಾರ ಪುಣೆಯ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಬಿ.ಸಿ. ಜೋಶಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ, ನಮ್ಮ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಕಡೆ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಭೂಪ್ರದೇಶದತ್ತ ಗಮನವು, ಉತ್ತಮ ನೌಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಮುದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಸಮುದ್ರಗಳು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೌಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಲ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದ್ರ ವ್ಯಾಪಾರವು 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. 2023ರ ವೇಳೆಗೆ 12.3 ಶತಕೋಟಿ ಟನ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಡಗುಗಳು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂದು ಸಮುದ್ರವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 95% ರಷ್ಟಿರುವಾಗ, 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಐದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗುವುದು, 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗುವುದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ವಿಶಾಲ ಸಾಗರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೀಯ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಬಹುದು, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶವಾಗುವತ್ತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತವು ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ಎಂಬ ಮಸೂರದ ಮೂಲಕ ಕಡಲ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಅಡ್ಮಿರಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

