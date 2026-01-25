ಮನಾಲಿ ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಬಿಕಿನಿ ಧರಿಸಿ ಮಹಿಳೆ ಓಡಾಟ; ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಚಿವ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಗ್ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಮನಾಲಿಯ ಹಿಮಭರಿತ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಕಿನಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
Published : January 25, 2026 at 12:42 PM IST
ಶಿಮ್ಲಾ (ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ) : ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮನಾಲಿಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಬ್ಬರು ಮನಾಲಿಯ ಹಿಮವೃತ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಕಿನಿ ಧರಿಸಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಂಡಿರುವ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಇದು ದೇವರ ಭೂಮಿಯ ಘನತೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದೇವರುಗಳ ಭೂಮಿಯ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಯಾವುದೇ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಜ್ಯವು ಕೇವಲ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಂಬಿಕೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ದೈವಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು, ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯು ಹಿಮಾಚಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕೆರಳಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಗ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
'ದೇವಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದರ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಘನತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಳಿ ಅನುಚಿತ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳು, ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಜಗಳ ಮಾಡುವುದು, ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ಧ ಮತ್ತು ಅನಾಗರಿಕ ವರ್ತನೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವೂ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕತೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಗೌರವ' ಎಂದು ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತ ತೋಳುಗಳಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಮ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಕಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ದೇವ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಯಾರಾದರೂ ಸಮಾಜದ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೇವಭೂಮಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮನೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ' ಎಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತ ಮುಂದುವರೆದಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲದ ಸುಂದರ ಕಣಿವೆಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಹಲವಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಹ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
