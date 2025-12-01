₹27 ಸಾವಿರ ಬೆಲೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: ಓಡಿಸಲು ಲೈಸೆನ್ಸ್, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ!
ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಒದಗಿಸಲು ವಿಜಯವಾಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಚಿಟ್ಟಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 1, 2025 at 2:49 PM IST
ವಿಜಯವಾಡ(ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಗೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇವುಗಳ ಬಳಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 'ಇವಿ' ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ವಿಜಯವಾಡ ವಿಆರ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಲು 'ಚಿಟ್ಟಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ 27 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 'ಚಿಟ್ಟಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಕಮ್ ಬೈಕ್ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸಹ ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಕೇವಲ 27 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಕ್ರಮಿಸುವಂತೆ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಇದು ನೋಡಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೈಕಲ್ನಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೈಕ್ ಆಗಿಯೂ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್, ಹಾರ್ನ್, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, 3 ಸ್ಪೀಡ್ ಮೋಡ್ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ, ಆಟೋ ಕಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಜಿಪಿಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
"ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುವುದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು 27 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಗೆ 'ಚಿಟ್ಟಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 40 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ನಾವು ಇವಿ ವಲಯಕ್ಕೆ 'ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸರ್ವಿಸ್' ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಐಐಟಿ ತಿರುಪತಿಯಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ನಾವು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಚಿಟ್ಟಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಸಿಇಒ ಅವಿನಾಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇ-ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಕಷ್ಟ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ವೇಗವಾಗಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ, 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು.
"ಚಿಟ್ಟಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್. ಕೀ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಥ್ರೊಟಲ್ ಬಳಸಿದರೆ, ಅದು ಪೆಡಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಕೂಟಿಯಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಮೂವಬಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುವ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳೂ ಸಹ ಇವೆ" ಎಂದು ಚಿಟ್ಟಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಸಿಟಿಒ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಮೂವಬಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ: ರಿಮೂವಬಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮೂಲಕ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಪೇರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಸಿಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಜಿಪಿಎಸ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಮಾಲೀಕರ ಫೋನ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
"ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಈ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೊರಗಿನ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ವೆಚ್ಚ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವವರಾಗದೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಾಗಿರವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಾವು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ" ಚಿಟ್ಟಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಸಿಒಒ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವ ಬದಲು, ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಲು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ವಾಹನ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಾವು ಈಗ ಪೇಟೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಕೆ. ನರಸಿಂಹಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರೆ ಅದ್ಭುತ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
