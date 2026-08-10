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ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿಯ ಪುತ್ರಿ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವು

ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿಯ ಪುತ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

TRAFFIC DCPS DAUGHTER DIES
ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾದ ಕಾರು ಮತ್ತು ಮೃತಪಟ್ಟ ಯುವತಿ ಶೇಖ್ ಆಸಿಫಾ (24) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 10, 2026 at 4:22 PM IST

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ಗುಂಟೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಬೀಚ್‌ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಜಯವಾಡ ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಶಿರೀನ್ ಬೇಗಂ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಶೇಖ್ ಆಸಿಫಾ (24) ಅವರು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಗುಂಟೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಲ್ಲಪಾಡು ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಗುಂಟೂರು ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಟುಕೂರು ಬಳಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆಸಿಫಾ ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ನಾಲ್ವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ಉಂಡಿ ರುತ್ವಿಕ್ (ಜಿಮ್ ಮಾಲೀಕ), ಅವಿನಾಶ್, ಸುಧೀರ್, ಶೇಖ್ ಆಸಿಫಾ ಮತ್ತು ವಂಶಿ ಎಂಬವರು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಿರಾಲ ಬೀಚ್​ಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಎಟುಕೂರು ಸಮೀಪ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾರಿನ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ದಿಢೀರ್​​ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನ ನಿಂತಿದೆ. ಕಾರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಲಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ರಸ್ತೆಬದಿಯ ವಿಭಜಕಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಕಾರಿನ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ತೆರೆದಿವೆ. ಆದರೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಆಸಿಫಾ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಹೆದ್ದಾರಿ ಗಸ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರು ಆಸಿಫಾ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಲ್ಲಪಾಡು ಪೊಲೀಸರು ಅಪಘಾತದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಲಾರಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರುತ್ವಿಕ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಸುಭಾನಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡಿಸಿಪಿ ಶಿರೀನ್ ಬೇಗಂ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಲಾವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಆಸಿಫಾ ಕಲಾವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು "ಬೈ ಅಮ್ಮ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಶಿರೀನ್ ಬೇಗಂ ಅವರು ಮಗಳಿಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಂದು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದೇ ಕೊನೇ ಮಾತು ಎಂದು ಅವರು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಾದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ, ಆಸಿಫಾ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕುಟುಂಬ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಡಿಸಿಪಿ ಶಿರೀನ್ ಬೇಗಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ, ಮಗಳ ಮೃತದೇಹ ಕಂಡು ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

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TAGGED:

DCP DAUGHTER DIES
ROAD ACCIDENT
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ
VIJAYAWADA
TRAFFIC DCP DAUGHTER DIES

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