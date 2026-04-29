ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ನಟ ವಿಜಯ್: ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ, ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 29, 2026 at 4:33 PM IST
ಶಿರಡಿ (ಅಹಲ್ಯಾನಗರ): ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ(ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ಅವರು ಇಂದು ಶಿರಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಎಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮೇ 4ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿರುವ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪಕ್ಷವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲದ ವಿಚಾರ.
#WATCH | Ahilyanagar, Maharashtra: TVK chief Vijay offers prayers at Shirdi Sai Baba temple.— ANI (@ANI) April 29, 2026
(Visual source: Sai Baba Institute Pro) https://t.co/g2C55Ktr66 pic.twitter.com/hQPVBwBapY
ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಮೊದಲೇ, ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2024ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 2ರಂದು ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವಿಜಯ್, 2026ರ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ 234 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯು ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ತಳಪಾಯ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸಾಯಿಬಾಬಾರ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಎರಡೂ ಕೈಮುಗಿದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ಸಮಾಧಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಿದರು. ಸಾಯಿಬಾಬಾರ ದರ್ಶನದ ನಂತರ, ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಗೋರಖ್ ಗಾಡಿಲ್ಕರ್ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಮತ್ತು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ಗುರುಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವಿಜಯ್ ನಂತರ, ದೇವಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದೊಳಗೆ ಇರುವ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರು. ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಧ್ಯಾನಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದರು.
ದೇಗುಲದ ಹೊರಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದಂಡು: ಇತ್ತ, ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನನ್ನು ಕಾಣಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗೆ ಭಾರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದರು. ವಿಜಯ್ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಜಯ್ ಅಣ್ಣಾ, ವಿಜಯ್ ಅಣ್ಣಾ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ಚೆನ್ನೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಶಿರಡಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಿಜಯ್ ಅವರು, ದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ಅದೇ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ತೆರಳಿದರು.
