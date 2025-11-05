ಸಿಎಂ ಎಂ ಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅಸಮರ್ಥ, ಸಂಕುಚಿತ ಮನಸ್ಸಿನವರು: TVK ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಆರೋಪ
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಕುಚಿತ ಮನಸ್ಸಿನ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಟ ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 5, 2025 at 7:30 PM IST
ಮಾಮಲ್ಲಪುರಂ, ತಮಿಳುನಾಡು: ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ನಟ ವಿಜಯ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಎಂ ಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅಸಮರ್ಥ, ಸಂಕುಚಿತ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಮಲ್ಲಪುರಂ ಬಳಿಯ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಟಿವಿಕೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್, ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೇಳಲಾಗದ ನೋವು ಮತ್ತು ಸಂಕಟದಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮೌನವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮೌನದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥಹೀನ ದೂಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು: ಇಂತಹ ಶಾಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಜಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಹೀನ ದೂಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಣೆದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಹರಡಲಾಯಿತು. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಳಿಸಿಹಾಕಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ತಮಿಳುನಾಡು ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಗರಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಸಿಎಂ ಸ್ಟಾಲಿನ್, ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ವಿವಿಧ ದೂಷಣೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ತಮಿಳುನಾಡು ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾಷಣಗಳು ಎಷ್ಟು ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಅವರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ನಡೆಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ತಮಗಿದ್ದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ವಿಜಯ್: ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗಿಂತ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಜನರತ್ತ ಕೈ ಬೀಸಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಸ್ ಹತ್ತಲು ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿದ್ದವು.
ಕರೂರ್ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಉನ್ನತ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲ ಏಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ? ಎಂದು ಇಡೀ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿತು. ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ? ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಮಾನವೀಯತೆ, ರಾಜಕೀಯ, ನೈತಿಕತೆ, ಗೌರವವಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಆಟವಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಈಗ ಕೇಳಿದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿನ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
