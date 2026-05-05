ETV Bharat / bharat

ಭರ್ಜರಿ ವಿಜಯ​ ಕಂಡರೂ ಟಿವಿಕೆಗಿಲ್ಲ ಬಹುಮತ: ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಬೇಕು ಇತರೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲ

234 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು 118 ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯ.

'Vijay Sarkar' In Tamil Nadu! TVK Stuns In Its Very First Election But Falls Short Of Majority
ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಿಜಯ್​ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 5, 2026 at 10:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ಹಾಗು ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿಜಯ್​ ನೇತೃತ್ವದ ತಮಿಳಿಗ ವೆಟ್ರ ಕಳಗಂ(ಟಿವಿಕೆ) ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಏಕೈಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಆದರೆ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ.

ಒಟ್ಟು 234 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು 118 ಸ್ಥಾನಗಳ ಬಹುಮತ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಟಿವಿಕೆಗೆ 10 ಸ್ಥಾನಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಟಿವಿಕೆ 108 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ (ಡಿಎಂಕೆ) ಮತ್ತು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಣ್ಣಾ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ (ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ) ಎಂಬೆರಡು ಪಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟಿವಿಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಹುಮತದ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಕ್ಷ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

2024ರಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ಟಿವಿಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ ಚುನಾವಮಾ ಪೂರ್ವ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ನಟ ವಿಜಯ್ ಪೂರ್ವ ತಿರುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಪೆರಂಬೂರು ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಬಹುಮತದ ಗಡಿ ದಾಟದ ಕಾರಣ ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಟಿವಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಪಟ್ಟಾಳಿ ಮಕ್ಕಳ್ ಕಚ್ಚಿ (ಪಿಎಂಕೆ) ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕರು ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಡಿಎಂಕೆ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

ಇನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಗೆಲುವನ್ನು ಟಿವಿಕೆ, ತನ್ನ ಮತಪ್ರಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 41 ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕರೂರ್ ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬಲವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ಕಾರಣ. ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಜಯ್ ಅವ​​ರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಗ, ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ನಾಯಕನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಡರು ಎಂದು ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕ ಅಧವ ಅರ್ಜುನ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಡಿಎಂಕೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೀರಿ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ತೀರ್ಪು ಎಂದೇ ಬಣ್ಣಿಸಿರುವ ಅವರು, ಡಿಎಂಕೆ ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹರಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಟಿವಿಕೆ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಎನ್​ಡಿಎ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ವಿಜಯ್​ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಟಿವಿಕೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೆಲುವು ಯುವ ಜನತೆಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಿಸಲಾಗದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

ASSEMBLY ELECTION RESULT 2026
TAMIL NADU VIJAY SARKAR
TVK VIJAY
ASSEMBLY ELECTION 2026
TVK FALLS SHORT OF MAJORITY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.