ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಪೂರ್ವದತ್ತ 'ವಿಜಯ' ರಥ: ಬರ್ದ್ವಾನ್ನಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಕಚೇರಿ ಆರಂಭ
'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' ಪಕ್ಷವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಘಟನೆಯ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 28, 2026 at 12:40 PM IST
ಬರ್ದ್ವಾನ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ನಟ ಸಿ.ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷವು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಪೂರ್ವ ಬರ್ದ್ವಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಿತು. ಪೂರ್ವ ಬರ್ದ್ವಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಟೌನ್ಶಿಪ್' ಬಳಿ ಭಾನುವಾರ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ಅವರ ಪಕ್ಷ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಗಡಿ ದಾಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕೇ? ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ? ಹಾಗೂ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕೇ? ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ? ಎಂಬುದು ಪಕ್ಷದ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮನೆ - ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಜನರನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಪಕ್ಷದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಜನರ ಸುಖ - ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಮತ್ತು ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ ಚಾಚುವುದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖಂಡರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Purba Bardhaman, West Bengal: Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) opened first party office in West Bengal at Fagupur. TVK West Bengal State Coordinator Chaitali Roy and party leaders from several districts attended the inauguration. https://t.co/JUMKoCeMoL— IANS (@ians_india) September 27, 2026
ಕಚೇರಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಟಿವಿಕೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯ ಸಂಯೋಜಕಿ ಚೈತಾಲಿ ರಾಯ್, ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ಅವರು ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವುದು, ಅಗತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸುವುದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ಅವರ ಕನಸು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಅಲ್ಲಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಬಲಪಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ. ಮೊದಲು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಿದೆ. ಕೇವಲ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಬುರ್ದ್ವಾನ್ ಹೊರತಾಗಿ, ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಲ್ಡಾದಲ್ಲಿ ವೀಲ್ಚೇರ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಬಿರ್ಭೂಮ್, ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್, ಹೌರಾ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸದಸ್ಯರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಧುಮುಕಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬರ್ದ್ವಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಲು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಚೈತಾಲಿ ರಾಯ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಉನ್ನತ ನಾಯಕತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬಂಗಾಳದ ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಚುನಾವಣೆ ಅಲ್ಲ. ಜನರ ಮನೆಯ ಮನೆಬಾಗಿಲು ತಲುಪುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ಅವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿದಂತೆಯೇ, ಬಂಗಾಳದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಟಿವಿಕೆ ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' ಪಕ್ಷವು ಇಂತಹ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಘಟನೆಯ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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